Recuperaron 4,8 toneladas de café hurtado y un hombre fue capturado en el Huila

Lograron la captura de un hombre y la recuperación de cerca de 4,8 toneladas de café pergamino. Foto Novena Brigada.

Neiva

El procedimiento se desarrolló tras el hurto de un cargamento de café de un tractocamión en la Ruta 45, en jurisdicción de Aipe, Huila. Mediante labores de inteligencia, registro y control, las autoridades ubicaron en Neiva la volqueta que transportaba la carga.

En total, fueron recuperados 120 bultos de café pergamino, equivalentes a cerca de 4,8 toneladas y avaluados en más de 120 millones de pesos, según la Policía. Durante el operativo conjunto, un hombre fue capturado en flagrancia por su presunta relación con el hurto.

El coronel Jhon Carlos Agudelo Acuña, comandante encargado de la Novena Brigada, destacó el resultado del operativo: “Gracias a labores de inteligencia y control militar fue capturado en flagrancia un hombre que estaría relacionado con el hurto de 120 bultos de café pergamino, estamos hablando de cerca de 4,8 toneladas de café”.

Además, fueron incautados la volqueta y un inhibidor de señal que, presuntamente, habría sido utilizado para impedir el rastreo de la carga mediante GPS. El capturado y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes.