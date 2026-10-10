Después de 24 horas, finalizó reparación en tubería matriz en la Av. Carrera Séptima

En un trabajo coordinado entre el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, finalizaron los trabajos de reparación de la red matriz ubicada en la carrera Séptima con calle 123.

Para atender la emergencia, fue necesario realizar maniobras en la línea matriz nororiental que obligaron a suspender el suministro de agua en algunos sectores de Usaquén en la zona comprendida desde la calle 119 hasta la calle 198, entre la carrera 7 y la carrera 10 este.

Desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad, una vez terminados los arreglos, iniciaron el llenado de tanques y tuberías por lo que el servicio será restablecido paulatinamente, durante la noche de este viernes 9 de octubre y la madrugada del sábado 10 de octubre.

Así mismo, la empresa anunció que mantendrá activos los canales de atención para la ciudadanía; además, recordó que el agua podría presentar algún cambio en su coloración mientras se restablece el flujo normal del suministro.