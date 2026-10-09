Cambios en el gabinete de Bucaramanga de cara a las elecciones del próximo año

Bucaramanga

Hasta el próximo 30 de octubre pueden renunciar los funcionarios públicos que tienen intención de participar en las elecciones regionales del 2027 y así no incurrir en alguna inhabilidad, los movimientos ya empezaron a presentarse en Bucaramanga con la salida de Jahir Manrique de la dirección de tránsito.

El alcalde Cristian Portilla indicó que tras la salida de Manrique de la entidad ya se están revisando hojas de vida para poder designar a alguna persona en este cargo de cara a los próximos meses.

“Estamos analizando la decisión, sin duda alguna tiene que ser una persona con todo el rigor, con toda la gerencia de ciudad que tenga muy clara la visión de que Bucaramanga debe seguir esos pasos de recuperar el orden, la seguridad y la tranquilidad de nuestra ciudad. Estamos analizando unas hojas de vida importantes y en los próximos días voy a tomar esta decisión y se lo comentaremos a toda nuestra ciudad”, agregó el mandatario de la ciudad.

Agregó el alcalde Portilla que también se presentarían otros cambios en su gabinete pues algunas personas estarían interesadas en ser candidatos al concejo municipal e incluso a la alcaldía de la capital santandereana.

“Nosotros somos respetuosos de las libertades constitucionales, eventualmente podrán haber algunas algunas salidas, pero esto siempre va a ser en pro de la democracia, de la constitucionalidad, el ejercicio de los principios por supuesto que cada persona tiene y vamos a ver cómo surgen estas próximas semanas”, aseguró el alcalde Portilla.