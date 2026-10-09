Cuatro empresas de Santander fueron reconocidas por reducir sus residuos y aprovechar materiales

Cuatro empresas de Santander están modificando la manera en que utilizan materias primas y manejan sus desechos para reducir la cantidad de residuos que terminan en los rellenos sanitarios. Estos cambios les permitieron recibir reconocimientos en los Zero Waste Awards, entregados por la organización Global Zero Waste.

Se trata de Industrias Alimenticias Báez S.A.S. (Indubáez), una empresa de alimentos ubicada en Floridablanca; Extrucol, dedicada a la fabricación de productos para infraestructura y construcción; y los centros comerciales Cacique y Megamall.

Las cuatro compañías fueron reconocidas por implementar prácticas de economía circular. Un modelo que busca aprovechar los materiales durante más tiempo y reducir los desperdicios, en lugar de desecharlos después de un solo uso.

¿Qué están haciendo las empresas para generar menos residuos? Los cambios comienzan incluso antes de que se produzca la basura. Entre las prácticas evaluadas están la revisión de los materiales que compran las empresas, la reducción de empaques innecesarios y la búsqueda de alternativas para aprovechar lo que antes se desechaba.

Sandra Pinzón, CEO y fundadora de Global Zero Waste, explicó a Caracol Radio que las compañías han revisado sus procesos para disminuir la generación de residuos.“Han reducido la cantidad de residuos que generaban, han generado estrategias de codiseño para evitar precisamente la generación de residuos”, señaló.

Estas medidas también pueden representar ahorros económicos. Pues al generar menos residuos, las empresas pueden reducir los gastos asociados a su manejo y disposición final en los rellenos sanitarios.

¿Por qué fueron reconocidas estas cuatro empresas? Los reconocimientos no fueron iguales para todas las compañías. Indubáez recibió la categoría Platino porque, según Global Zero Waste, lleva más de tres años dentro de su sistema de certificación. Por su parte, Extrucol y los centros comerciales Cacique y Megamall obtuvieron el reconocimiento Oro.

La evaluación tuvo en cuenta aspectos como el porcentaje de reciclaje, la reducción de residuos enviados a rellenos sanitarios y los resultados de las auditorías realizadas a las empresas.

Como dato. Global Zero Waste reporta que trabaja con más de 400 instalaciones en diez países. El reconocimiento a las cuatro compañías muestra experiencias de reducción y aprovechamiento de residuos en sectores como alimentos, comercio e industria.