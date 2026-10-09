“Tenemos indicios serios”: gobernadora del Tolima sobre el crimen de mototaxista en Chaparral

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, anunció que ya tienen identificado al presunto asesino de Luz Edenis Méndez Ramírez, una mototaxista que fue hallada muerta en zona rural de Chaparral, luego de que fuera reportada como desaparecida durante tres días.

De acuerdo con la mandataria, la Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación, mientras su administración presentará el caso de Luz Edenis ante la Mesa de Inteligencia Departamental, en la que confluyen las diferentes instituciones de la fuerza pública.

“Ya tenemos algunos indicios serios y que tienen bastante credibilidad con relación a quienes pudieron ocasionar este homicidio. Vamos a llevarlo a esa Mesa de Inteligencia para que aceleren la investigación. No puedo comentar más por ser parte de la reserva”, detalló.

El cuerpo de la mujer fue hallado al caer la tarde del miércoles 7 de octubre, luego de que fuera vista por última vez el domingo anterior, mientras, al parecer, prestaba un servicio en su motocicleta por la vía que conduce del casco urbano hacia el corregimiento de Tuluní.

“Una situación muy triste la que estamos viviendo, ella había desaparecido desde el domingo en la tarde y, lamentablemente, se encontró sin vida en el corregimiento de La Marina. El CTI hizo el levantamiento, se trasladó a la morgue, su cuerpo presenta alto grado de descomposición. Lo sentimos mucho”, manifestó el alcalde de Chaparral, Helver González.

La noche del jueves 8 de octubre se realizó una velatón en el parque principal de Chaparral para conmemorar la vida de Luz Edenis Méndez Ramírez y exigir justicia. Cientos de personas asistieron al sentido acto.