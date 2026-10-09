Daño en válvula dejó sin agua al 70% de los habitantes de Girón, Santander
Fuentes del Acueducto de Bucaramanga informaron que el suministro se reestablecerá a las 4 de la tarde de este viernes.
Parte de Girón, Santander está sin agua por daño
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Bucaramanga
El Acueducto de Bucaramanga explicó las causas de un corte en el suministro de agua que afecta a varios sectores de Girón, Santander desde hace varias horas.
En respuesta a las inquietudes de los habitantes de barrios como el Rincón de Girón, fuentes de la compañía informaron que ocurrió un daño en una válvula de control del tanque de almacenamiento de la Puerta del Sol.
El daño se presentó mientras una cuadrilla del Acueducto efectuaba trabajos de mantenimiento.
El corte afecta a unos 32.000 suscriptores. El servicio se normalizaría a las 4 de la tarde.
Juan Carlos Ordóñez
Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....