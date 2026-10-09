Daño en válvula dejó sin agua al 70% de los habitantes de Girón, Santander

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Parte de Girón, Santander está sin agua por daño

Bucaramanga

El Acueducto de Bucaramanga explicó las causas de un corte en el suministro de agua que afecta a varios sectores de Girón, Santander desde hace varias horas.

En respuesta a las inquietudes de los habitantes de barrios como el Rincón de Girón, fuentes de la compañía informaron que ocurrió un daño en una válvula de control del tanque de almacenamiento de la Puerta del Sol.

Trabajos de reparación de válvula del Acueducto de Bucaramanga Ampliar Trabajos de reparación de válvula del Acueducto de Bucaramanga Cerrar

El daño se presentó mientras una cuadrilla del Acueducto efectuaba trabajos de mantenimiento.

El corte afecta a unos 32.000 suscriptores. El servicio se normalizaría a las 4 de la tarde.