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09 oct 2026 Actualizado 16:22

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Bucaramanga

Daño en válvula dejó sin agua al 70% de los habitantes de Girón, Santander

Fuentes del Acueducto de Bucaramanga informaron que el suministro se reestablecerá a las 4 de la tarde de este viernes.

Parte de Girón, Santander está sin agua por daño

Parte de Girón, Santander está sin agua por daño

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El Acueducto de Bucaramanga explicó las causas de un corte en el suministro de agua que afecta a varios sectores de Girón, Santander desde hace varias horas.

En respuesta a las inquietudes de los habitantes de barrios como el Rincón de Girón, fuentes de la compañía informaron que ocurrió un daño en una válvula de control del tanque de almacenamiento de la Puerta del Sol.

Trabajos de reparación de válvula del Acueducto de Bucaramanga

Trabajos de reparación de válvula del Acueducto de Bucaramanga

Trabajos de reparación de válvula del Acueducto de Bucaramanga

Trabajos de reparación de válvula del Acueducto de Bucaramanga

El daño se presentó mientras una cuadrilla del Acueducto efectuaba trabajos de mantenimiento.

El corte afecta a unos 32.000 suscriptores. El servicio se normalizaría a las 4 de la tarde.

Sectores afectados por corte de agua en Girón, Santander

Sectores afectados por corte de agua en Girón, Santander

Sectores afectados por corte de agua en Girón, Santander

Sectores afectados por corte de agua en Girón, Santander

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

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