Fenómeno de El Niño reduce producción de miel y eleva sus precios en el Huila

El fenómeno de El Niño y las altas temperaturas están afectando la producción de miel. Foto Apicultor

Neiva

El fenómeno de El Niño y las altas temperaturas están afectando la producción de miel en el Huila, debido a la disminución de la floración que sirve de alimento para las abejas. Según Oscar Marcelo Flores, integrante del Comité Departamental de Apicultores, actualmente hay una baja producción en gran parte del departamento.

El impacto también se refleja en las cantidades producidas. De acuerdo con Flores, algunos apicultores que en temporadas favorables alcanzaban hasta tres toneladas de miel, actualmente están obteniendo entre 150 y 200 kilos. En el Huila hay alrededor de 520 apicultores caracterizados.

“La mayor parte de los apicultores en este momento tienen muy poca producción de miel”, explicó Flores. Agregó que la falta de alimento también ha reducido la población de algunas colmenas, debido a que las abejas disminuyen su actividad y las reinas reducen la postura.

La menor oferta también ha provocado un aumento en los precios. Según manifiesta Oscar Flores, el kilo de miel que hace un año podía encontrarse entre 16.000 y 18.000 pesos, actualmente puede costar entre 25.000 y 30.000 pesos para intermediarios y llegar a entre 35.000 y 45.000 pesos para el consumidor final. El gremio también advierte sobre la comercialización de productos que serían mieles adulteradas en el departamento.