Nariño, Tolima y Cundinamarca lideran la actividad empresarial liderada por mujeres en las regiones

Pasto-Nariño

Mientras gran parte de la actividad económica nacional se concentra en las grandes ciudades, las mujeres emprendedoras están protagonizando una transformación silenciosa en las regiones. Un análisis realizado por Banco Contactar con base en información de 21.523 mujeres que han accedido a financiación para fortalecer sus negocios evidencia que el liderazgo empresarial femenino tiene una fuerte presencia en departamentos y regiones tradicionalmente asociadas con actividades productivas, comerciales y rurales. Nariño encabeza la lista con 6.102 mujeres emprendedoras financiadas entre las zonas Norte y Sur, seguido por Tolima con 2.458, Cundinamarca con 2.368 y Valle del Cauca con 2.192.

Estos datos reflejan que una parte importante del crecimiento empresarial liderado por mujeres está ocurriendo fuera de Bogotá y de las principales capitales del país.

Mujeres rurales- Foto: Banco Contactar Ampliar Mujeres rurales- Foto: Banco Contactar Cerrar

“Las mujeres están demostrando que el emprendimiento es una herramienta real de transformación económica en los territorios. Cada negocio representa una oportunidad para generar ingresos, fortalecer la economía local y construir bienestar para las familias”, afirmó John F. Linares, presidente de Banco Contactar.

De acuerdo con el informe, en el top 5 de las regiones con mayor participación de mujeres emprendedoras están: Nariño (6.102), Tolima (2.458 mujeres), Cundinamarca (2.368 mujeres). Valle del Cauca (2.192 mujeres) y Huila: (1.965 mujeres)

La información recopilada evidencia además que las mujeres lideran actividades económicas diversas que incluyen comercio, gastronomía, confección, agricultura, panadería, repostería, artesanías y otros negocios que generan valor y dinamizan las economías locales.

Más allá de las cifras, esta tendencia confirma que el emprendimiento femenino se ha convertido en un actor clave para el desarrollo económico de las regiones, fortaleciendo el tejido empresarial y ampliando las oportunidades de progreso en municipios y ciudades intermedias del país.