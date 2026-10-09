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09 oct 2026 Actualizado 15:16

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32 toneladas de contrabando fueron destruidas por las autoridades en Pasto

Las mercancías habían ingresado de manera irregular al departamento de Nariño principalmente a través de Ecuador.

Destrucción de licor de contrabando. Foto: Gobernación de Nariño.

Destrucción de licor de contrabando. Foto: Gobernación de Nariño.

Destrucción de licor de contrabando. Foto: Gobernación de Nariño.
Pasto
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Pasto-Nariño

Un total de 134 mil unidades de mercancía de contrabando, avaluadas en $1.678 millones de pesos fueron destruidas en el relleno sanitario de Antanas por el Grupo Operativo Anticontrabando de la Secretaría de Hacienda Departamental, con el acompañamiento de organismos de control y entidades de vigilancia sanitaria y ambiental.

Entre los elementos que fueron destruidos están licores de diferentes marcas, además de cigarrillos, tabacos, y elementos como etiquetas, estampillas, envases y otros elementos asociados con la comercialización ilegal.

Estas mercancías fueron decomisadas durante operativos de control y fiscalización adelantados en varios municipios, especialmente en Pasto y en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador.

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La jornada estuvo acompañada por entres de control como la Contraloría Departamental, la Procuraduría, el Instituto Departamental de Salud, Corponariño y la Personería de Pasto, encargadas de la verificación del procedimiento y la trazabilidad de los productos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a proteger las rentas departamentales y comprar productos únicamente en establecimientos autorizados, verificando que su ingreso al país se haya realizado de manera legal.

Claudia Ortega Sarria

Claudia Ortega Sarria

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Mariana, Especialista en Alta Gerencia de la Universidad...

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