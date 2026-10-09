MinSalud se fija la meta de estabilizar el sistema de salud antes de finalizar 2026

El Gobierno busca superar el plan de choque en salud antes de finalizar 2026, pero reconoce que todavía enfrenta dificultades para garantizar la atención de los pacientes. Aunque la estrategia ha permitido resolver parte de los servicios represados, la llegada permanente de nuevas personas que necesitan medicamentos y procedimientos sigue presionando al sistema.

Durante la Cumbre de AmCham Colombia, la ministra de Salud explicó que el objetivo no es únicamente atender las solicitudes acumuladas, sino evitar que los pacientes vuelvan a quedar desatendidos y avanzar hacia una estabilización permanente de la atención.

Más de 7 millones de unidades de medicamentos dispensadas

En el balance con corte al 2 de octubre, la ministra reportó que el plan de choque había permitido dispensar más de 7 millones de unidades de medicamentos a 129.000 personas. Además, indicó que se habían atendido 70.000 pacientes mediante procedimientos médicos.

La estrategia comenzó con la identificación de una primera población de 1,6 millones de personas que tenían medicamentos, procedimientos o ambos represados. Según explicó la funcionaria, el Gobierno trabajó con las EPS para identificar a quienes necesitaban atención inmediata por su condición de riesgo.

El Ministerio continuará revisando los resultados y entregará cortes semanales para evaluar el avance de la estrategia. El siguiente reporte estaba previsto para el viernes 9 de octubre.

El compromiso de que los pacientes no vuelvan a quedar desatendidos

Uno de los principales retos planteados por la ministra es garantizar que las personas atendidas mediante el plan de choque no vuelvan a quedar sin sus tratamientos una vez se resuelvan sus solicitudes pendientes.

“Lo que no nos puede suceder es que los atendamos hoy y los dejemos de atender mañana”, afirmó.

Para vigilar que esto no ocurra, anunció una mesa permanente entre el Ministerio de Salud, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y la Superintendencia Nacional de Salud.

La instancia hará seguimiento a la continuidad de los tratamientos de los pacientes atendidos por el plan. La ministra se refirió a este propósito como una estrategia de “no repetición”, con la que busca evitar que una solución temporal termine seguida de un nuevo periodo sin atención.

Las EPS deben responder por los pacientes nuevos y los que siguen esperando

La dificultad es que la población que necesita atención no se limita a los pacientes identificados al comienzo de la estrategia. Todos los días ingresan nuevas personas al sistema con necesidades de medicamentos, procedimientos y otros servicios.

Por eso, la ministra explicó que el Gobierno busca liberar presión sobre las EPS para que puedan responder tanto a quienes llevan tiempo esperando como a los nuevos pacientes.

“La liberación de la presión sobre esos pacientes urgentes tiene que dar paso a que las EPS liberen también presión”, señaló.

El desafío es evitar que, mientras se resuelven los casos priorizados, se acumulen nuevos pendientes que reproduzcan el mismo problema. La estrategia segpun lo indicado por la ministra, busca atender primero las necesidades más urgentes y, al mismo tiempo, recuperar capacidad de respuesta para el resto de la población.

La ministra también reconoció que la estrategia no resuelve por sí sola los problemas estructurales del sistema de salud.

“El plan de choque no es la solución ni mucho menos definitiva del sector”, afirmó.

Según explicó, el Gobierno trabaja paralelamente en otras estrategias relacionadas con el financiamiento y con la forma en que se ordenan y gastan los recursos del sistema. El propósito es reducir la presión sobre las entidades y generar condiciones para que puedan atender de manera más estable las necesidades de los pacientes.

Sin embargo, la ministra no detalló nuevas medidas específicas de financiación durante esta intervención, pero sí señaló que estos cambios deben acompañar la atención de emergencia para evitar que los problemas se repitan.

¿Cuándo terminaría la estrategia?

La meta según la ministra Vesga es superar el plan de choque antes de finalizar este año, aunque la ministra manifestó que espera que pueda ocurrir incluso antes.

La intención es que el plan cumpla su función de atender las necesidades acumuladas mientras avanzan las demás acciones destinadas a estabilizar el sistema.

El reto será que los resultados no se midan únicamente por los medicamentos dispensados o los procedimientos realizados, sino también por la continuidad de los tratamientos y la capacidad de responder a quienes siguen ingresando al sistema.

Para los pacientes, el propósito es que la solución no consista solamente en salir de una lista de espera, sino en recibir de forma continua y oportuna los servicios de salud que necesitan.