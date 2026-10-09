Cúcuta será sede de la Segunda Cumbre Internacional del Agua y RAP

Norte de Santander

Cúcuta será el punto de encuentro de la Segunda Cumbre Internacional del Agua, que contará con 10 panelistas internacionales y expertos nacionales y regionales.

Durante las jornadas se abordarán temas como seguridad hídrica, variabilidad climática, tratamiento de aguas residuales, protección de ecosistemas estratégicos, negocios verdes y producción sostenible.

También se analizará la gestión de cuencas transfronterizas, especialmente la relación de las 11 cuencas hidrográficas de la región con Venezuela a través del río Catatumbo, que desemboca en el lago de Maracaibo.

Esta agenda se desarrolla en un contexto de preocupación y alerta ante el fenómeno de El Niño. Al respecto, el funcionario expresó que “es un espacio propicio para generar conciencia sobre el cuidado del agua en estos momentos difíciles para el país, así como para promover la responsabilidad ambiental desde los diferentes sectores”.

La cumbre se desarrollará el 15 y 16 de octubre, de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, en el Centro Cristiano Los Pinos.

De manera paralela, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero albergará la Feria Regional de Negocios Verdes, con 65 expositores del Gran Santander, 35 operadores turísticos y 20 empresarios del sector de la moda. Estos espacios buscan conectar a empresarios, expertos y ciudadanía alrededor de alternativas de desarrollo sostenible y promoción regional.

Bustos confirmó que las actividades de la cumbre y la feria serán de acceso libre para los habitantes de Cúcuta y los demás municipios de Norte de Santander.

El Gran Santander avanza en su estrategia de posicionamiento nacional e internacional con dos eventos clave para octubre: el lanzamiento oficial de la marca región, previsto para el 22 de octubre en Bogotá, y la Segunda Cumbre Internacional del Agua, que se realizará el 15 y 16 de octubre en Cúcuta.

Jhoel Bustos, subgerente de proyectos del Gran Santander durante una entrevista con Caracol Radio, explicó que la marca región busca integrar a los sectores productivos de Santander y Norte de Santander bajo una misma identidad para promover sus fortalezas y oportunidades.

“Es una plataforma donde buscamos converger todos los actores del gremio productivo de los dos departamentos, con la finalidad de poder posicionar a nivel nacional e internacional el Gran Santander como destino no solamente turístico sino también con capacidades resilientes y la marcada amabilidad de su gente” señaló.

Bustos destacó que esta articulación tiene como objetivo consolidar una visión conjunta entre regiones que permita abrir espacios en escenarios nacionales e internacionales, transformando así las debilidades y amenazas en oportunidades para despegar la economía de los departamentos.