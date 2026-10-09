Deportivo Cali busca su sexto triunfo consecutivo y América, la clasificación en casa

La Fecha 14 de la Liga Colombiana de Fútbol promete emociones de alto voltaje este fin de semana, con los dos equipos de la capital vallecaucana, peleando en la parte más alta de la tabla de posiciones y buscando asegurar sus tiquetes a las cuadrangulares semifinales.

El ‘Azucarero’ defiende su gran racha lejos de casa





Este sábado 10 de octubre a las 3:30 p. m., el Deportivo Cali visitará al Deportivo Pereira en un escenario inusual: el estadio de Yopal. El conjunto verdiblanco, dirigido por Rafael Dudamel, llega con viento en camiseta y la firme intención de extender a seis su racha a seis de victorias consecutivas, un logro que los dejaría a las puertas de la clasificación aritmética. Actualmente, los azucareros marchan segundos en la tabla con 24 puntos a 3 del líder América.

Para este compromiso, el Cali tendrá la baja sensible del volante Gustavo Cuéllar, quien deberá cumplir una fecha de suspensión. La gran novedad es el regreso del arquero Pedro Gallese tras su participación con la selección peruana en la fecha FIFA. No obstante, el entrenador Dudamel afronta un dilema en la portería y decidirá a última hora si mantiene como titular al juvenil Alejandro Rodríguez —de destacadas actuaciones— o le devuelve el puesto al experimentado guardameta peruano.

La realidad de su rival es completamente opuesta. El Deportivo Pereira está sumido en la posición 19 con apenas 8 puntos. Ante la severa crisis de resultados, la dirigencia matecaña cambió recientemente de director técnico, confiando en el regreso de Alexis Márquez, quien espera empezar a sumar de a tres a partir de este sábado.

El árbitro nariñense Jonnathan Ortiz será el encargado de impartir justicia en este duelo.

América de Cali, por el número mágico y con casa llena





Por su parte, el líder solitario del campeonato, América de Cali, saltará a la cancha este domingo para recibir en el estadio Pascual Guerrero al Independiente Medellín, que marcha séptimo y arrastra una irregularidad que no le ha permitido afianzarse con firmeza en el grupo de los ocho bajo el mando de su entrenador Amaranto Perea.

El cuadro ‘Escarlata’ busca un triunfo que le permita alcanzar la línea de los 30 puntos, cifra considerada como el “número mágico” necesario para asegurar de forma anticipada el cupo en los cuadrangulares.

Para este trascendental partido, el once americano puede contar con el regreso del mediocampista Rafael Carrascal, tras pagar suspensión y el reintegro del extremo venezolano Edson Tortolero, de vuelta de la fecha FIFA. Asimismo, en el departamento médico se confirmó el alta médica del defensa central Brayan Córdoba. Sin embargo, Jhon Murillo se pierde el juego por suspensión, José Cavadía es baja por lesión, mientras que Jan Lucumí y Adrián Ramos continúan en proceso de recuperación.

La gran fiesta se vivirá en las tribunas, ya que el América podrá disponer de la totalidad del aforo del Pascual Guerrero. Tras el sismo del pasado 10 de agosto, la comisión local del fútbol finalmente autorizó la reapertura de la tribuna occidental, luego de permanecer cerrada durante varias jornadas por revisiones estructurales, garantizando un marco espectacular para el líder del torneo. Alexander Ortiz de Norte será el arbitro de este juego.