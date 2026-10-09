Cambia el distribuidor de combustibles para el sur, la frontera y el Pacífico de Nariño

Tumaco

El abastecimiento de combustibles para tres zonas estratégicas de Nariño tendrá un cambio en su operación mayorista, luego de que Petróleos y Derivados de Colombia (Petrodecol), empresa que se encuentra en proceso de reestructuración, cediera sus contratos de suministro a Kamca Energy, empresas entre las cuales se adelanta un proceso de transición que se desarrolla desde la planta de Tumaco.

El relevo implica que una nueva compañía asumirá progresivamente las relaciones comerciales con las estaciones de servicio que actualmente reciben combustible desde esta planta, sin embargo, el proceso no se hará de manera inmediata, debido a que cada establecimiento deberá contar con la habilitación correspondiente en el Sistema de Información de Combustibles (SICOM) del Ministerio de Minas y Energía.

Mientras se completa este procedimiento, Petrodecol continuará a cargo de los despachos, la facturación y el recaudo de los combustibles comercializados, según las dos empresas, este mecanismo permitirá mantener la operación sin suspensiones y evitar afectaciones al transporte, el comercio y las actividades productivas que dependen del suministro en estas regiones del departamento.

La compañía que asumirá la distribución, Kamca Energy, cuenta con autorización del Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 00490 del 25 de abril de 2026 para operar como mayorista a través de la planta de Tumaco, se trata de una empresa perteneciente a un grupo empresarial de origen panameño con más de 25 años de experiencia en el sector de hidrocarburos y operaciones en Colombia, particularmente en Cartagena.

De acuerdo con ambas compañías, los contratos cedidos conservarán las condiciones comerciales establecidas, incluidos los plazos, volúmenes de combustible y estándares de calidad, y la transición no deberá generar afectaciones, modificaciones en los precios ni en la atención que reciben los consumidores en las estaciones de servicio.

Respecto a las obligaciones económicas pendientes, las deudas correspondientes a suministros facturados por Petrodecol antes del cambio continuarán vinculadas a esa empresa y no serán transferidas automáticamente al nuevo distribuidor, asimismo, las compañías notificaron a los comercializadores minoristas y a la Dirección de Hidrocarburos para adelantar los registros correspondientes.

La culminación del relevo dependerá de las habilitaciones que realice el Ministerio de Minas y Energía para cada estación de servicio, entretanto, ambas compañías aseguran que mantendrán el abastecimiento desde Tumaco, mientras se concreta una transición de importancia para la distribución de combustibles en Nariño.