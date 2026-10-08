Vuelven las preocupaciones por el deterioro de la vía La Soberanía

Norte de Santander

Empresarios en el oriente del país, llamaron la atención por el deterioro que tiene la vía La Soberanía que comunica a Norte de Santander con Arauca.

Los voceros gremiales lamentaron que pese a ser una vía nacional tan importante, por ser la despensa agrícola hacía interior del país aún no llegue una solución definitiva.

Uno de los líderes de la región dijo a Caracol Radio “lo que estamos pidiendo al nuevo gobierno nacional es una intervención directa del ministerio de Transporte, e Invías, para que desde ya se comprometan recursos que permitan la recuperación de la infraestructura”.

Indicó que “han pasado muchos años y no hay un compromiso real por responder a las necesidades de desarrollo de las dos regiones. Solo anuncios o pañitos de agua tibia para una vía que con el paso de los años y de la situación climática resulta muy complejo”.

Finalmente, manifestó que en la emergencia más reciente se hicieron compromisos que ha la fecha no han prosperado, lo que causa efectos negativos en el sector transportador, ganadero, hidrocarburos, y agrícola.