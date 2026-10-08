Víctimas del Catatumbo pedirán soluciones concretas al Gobierno en visita presidencial

Norte de Santander.

Las víctimas del conflicto armado en el Catatumbo preparan una serie de solicitudes para plantearle al presidente Abelardo de la Espriella durante su visita a Cúcuta, prevista para este martes, 13 de octubre, en medio de los 21 meses que completa la confrontación armada en esta región.

Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, aseguró a Caracol Radio que uno de los principales reclamos será la adopción de medidas concretas en materia de seguridad e inversión social para las comunidades que permanecen en el territorio y para quienes han tenido que desplazarse.

“Tenemos posiblemente la posibilidad de reunirnos y plantearle soluciones concretas para la región del Catatumbo. Primero en materia de seguridad, segundo en materia de inversión social, que es muy importante atender”, señaló.

Mayorga también llamó la atención sobre un fenómeno que, según dijo, se ha venido presentando en algunas comunidades por la prolongación del conflicto: la normalización de hechos violentos.

“Las comunidades han estado muy asustadas para dar a conocer todos estos hechos. Sin embargo, es muy preocupante que, en varias comunidades de la región del Catatumbo, por el tiempo y por la expectativa que se ha tenido, han como ido normalizando estos hechos”, afirmó.

El dirigente de víctimas advirtió que esta situación no puede convertirse en parte de la cotidianidad de la población, teniendo en cuenta las afectaciones que ha dejado la confrontación armada.

Desde la Asociación Nacional de Víctimas también pondrán sobre la mesa la situación de las más de 140.000 personas que, de acuerdo con sus registros, han sido desplazadas durante estos 21 meses de conflicto.

“Es una población que necesita soluciones concretas en retornos, reubicaciones y, por supuesto, la atención humanitaria de emergencia”, sostuvo.

A estas solicitudes se suman las indemnizaciones para las familias afectadas, que, según Mayorga, serían necesarias para que los hogares puedan retomar sus proyectos de vida.

Las víctimas esperan que la visita presidencial permita pasar de los anuncios a medidas concretas para la región, tanto para garantizar la seguridad de quienes permanecen en el Catatumbo como para atender a la población que ha sido desplazada por la violencia.