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08 oct 2026 Actualizado 14:49

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Cúcuta

Cúcuta, sexta ciudad con mayor inflación en septiembre

Los precios aumentaron 0,50 % durante el mes.

Inflación en Norte de Santander

Inflación en Norte de Santander(Foto archivo Colprensa)

Inflación en Norte de Santander

Ana María Rueda.

Cúcuta
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Cúcuta.

Cúcuta quedó entre las ciudades del país donde más aumentaron los precios durante septiembre.

De acuerdo con el reporte del DANE, la capital de Norte de Santander registró una inflación mensual de 0,50 %, ubicándose en el sexto lugar del listado nacional.

El mayor incremento se presentó en Villavicencio, con 1,14 %, seguido de Ibagué, con 0,68 %; Neiva, con 0,57 %; Florencia, con 0,56 %, y Valledupar, con 0,52 %.

En Cúcuta, el aumento de los precios estuvo por encima del promedio nacional, que fue de 0,37 % durante septiembre.

Al revisar los últimos doce meses, la ciudad acumula una inflación de 6,36 %, también superior al resultado nacional, que llegó al 6,29 %

El reporte del DANE muestra además que el comportamiento de los precios continúa representando una presión para el presupuesto de los hogares, especialmente en los productos y servicios que hacen parte del consumo cotidiano.

Con este resultado, Cúcuta cerró septiembre como la sexta ciudad del país con mayor incremento mensual del costo de vida.

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