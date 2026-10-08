Alimentos y salud, entre las principales preocupaciones por el costo de vida en Cúcuta

Incremento de precios por inflación en Cúcuta / Imagen de referencia

Cúcuta.

El comportamiento de los precios mantiene la preocupación por el costo de vida en Cúcuta, especialmente por el impacto que tiene sobre los hogares de menores ingresos.

Christian Méndez, analista económico consultado por Caracol Radio, explicó que la ciudad ha mantenido durante diferentes periodos una presión inflacionaria en servicios como salud, restaurantes y hoteles.

“Durante muchos periodos de análisis en Cúcuta y su área metropolitana ha existido una presión inflacionaria particularmente en los servicios de salud, en los restaurantes y hoteles”, señaló.

Sin embargo, uno de los principales focos de atención está en los alimentos y las bebidas no alcohólicas, debido al peso que tienen dentro de los gastos cotidianos de las familias.

“La gran preocupación que nosotros tenemos como ciudad es que aumente la variación anual del IPC en relación a los alimentos y las bebidas no alcohólicas, porque allí es donde se encuentran los productos de la canasta básica que logran impactar mucho más fuerte a la población en general”, explicó.

El analista advirtió que el impacto puede ser mayor para las familias de menores ingresos, precisamente porque una parte importante de sus recursos se destina a cubrir necesidades básicas.

“En las familias de bajos ingresos el impacto se concentra muchísimo más en los alimentos y las bebidas no alcohólicas”, indicó.

A esta situación se suma el comportamiento de los servicios de salud y educación, que también han venido ejerciendo presión sobre los precios en Cúcuta y su área metropolitana.

“Yo sí quisiera también dejar sobre el diálogo la importancia en cuanto a los servicios de salud y de educación porque cuando nosotros hemos analizado a través de diferentes periodos la variación de los precios estos han sido también los que han generado una mayor presión inflacionaria hacia Cúcuta”, sostuvo.

En el caso de la salud, explicó que el aumento de los costos está relacionado con las dificultades que atraviesa actualmente este sector en Colombia y con el comportamiento de la oferta de estos servicios.

El escenario se suma a las dificultades económicas que enfrenta Cúcuta por su condición fronteriza.

Para el analista, esta situación también termina afectando la demanda y las condiciones de consumo de los habitantes de la ciudad y su área metropolitana.