Sebastián López arremete contra Petro tras llamado de De La Espriella a enfrentar a criminales

El exconcejal de Medellín Sebastián López se pronunció sobre la reciente confrontación política entre el presidente Abelardo De La Espriella y el expresidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario hablara de la necesidad de enfrentar a las estructuras criminales.

López cuestionó que Petro se sienta aludido por ese tipo de declaraciones y afirmó: “Si Petro se siente aludido cuando Abelardo habla de criminales, es porque se siente uno de ellos”.

El exconcejal también cuestionó las referencias a una eventual reelección y sostuvo que, antes de plantear ese escenario, Petro debería responder por los cuestionamientos y escándalos que han rodeado a su administración.

“En lugar de exigir reelección, debería primero responder por todos los escándalos de corrupción de su gobierno”, afirmó Sebastián López, en una declaración que generó reacciones en redes sociales.