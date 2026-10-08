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08 oct 2026 Actualizado 10:27

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Sebastián López arremete contra Petro tras llamado de De La Espriella a enfrentar a criminales

López cuestionó que Petro se sienta aludido por ese tipo de declaraciones

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El exconcejal de Medellín Sebastián López se pronunció sobre la reciente confrontación política entre el presidente Abelardo De La Espriella y el expresidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario hablara de la necesidad de enfrentar a las estructuras criminales.

López cuestionó que Petro se sienta aludido por ese tipo de declaraciones y afirmó: “Si Petro se siente aludido cuando Abelardo habla de criminales, es porque se siente uno de ellos”.

El exconcejal también cuestionó las referencias a una eventual reelección y sostuvo que, antes de plantear ese escenario, Petro debería responder por los cuestionamientos y escándalos que han rodeado a su administración.

“En lugar de exigir reelección, debería primero responder por todos los escándalos de corrupción de su gobierno”, afirmó Sebastián López, en una declaración que generó reacciones en redes sociales.

Juan Carlos González

Juan Carlos González

Comunicador Social y Periodista egresada de la Universidad Inpahu y la Fundación Universitaria Unihorizonte....

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