Murió Xosé Manuel Beiras, referente histórico del nacionalismo gallego

Xosé Manuel Beiras Torrado (Santiago de Compostela 1936- Brión 2026), referente histórico del nacionalismo gallego, murió este 8 de octubre en su casa de A Reboraina, en Brión, con 90 años de edad.

Fuentes del entorno del economista, con una dilatada trayectoria política en Galicia, han confirmado su fallecimiento a Europa Press.

Entre las primeras condolencias públicas está la de la líder del BNG, Ana Pontón, quien ha subido en redes sociales una fotografía con él. Reconoce en su post que “deja una gran huella en varias generaciones de gallegos y gallegas”.

“Tiene un lugar para siempre en el corazón y en la historia del Pueblo gallego. Un fuerte agrazo a Ricardo, Daniel y toda su familia”, concluye.

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