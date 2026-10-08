Positivo balance de intervención en La Parada

Norte de Santander

Las autoridades en el municipio de Villa del Rosario entregaron un balance de las intervenciones realizadas en el sector de La Parada, en la zona de frontera para frenar el contrabando e intentar poner orden.

El secretario de seguridad ciudadana de esa población Gustavo Anduquía dijo a Caracol Radio que “esta ha sido una actividad apoyada por la policía metropolitana, el Ejército, la Dian y demás autoridades con el fin de avanzar en la recuperación del orden y la seguridad en esa área limítrofe”.

El funcionario explicó que “este sector ha tenido una percepción negativa en términos de seguridad y positiva en términos de economía. Nosotros por instrucciones del señor alcalde tenemos un plan piloto como es recuperar el territorio de la mano de la institucionalidad”.

“Los comerciantes y habitantes han dado respuesta favorable al trabajo que venimos haciendo. Hace falta si pero hemos avanzado en materia de resultados, los delincuentes ya lo están pensando cuando antes hacían todo a sus anchas” manifestó el funcionario.

“El Tren de Aragua esta reducido en la zona, no hay un lugar que se ceda a la delincuencia. Por eso hemos hecho las intervenciones de una manera responsable, por esto hay acciones sobre todo el municipio de Villa del Rosario” dijo el secretario.

Finalmente dijo que “en ese orden de ideas vamos a seguir trabajando por un Villa de Rosario, un municipio más posible y más seguro.