Cúcuta se prepara para movilización nacional del 14 de octubre

Cúcuta.

Cúcuta se sumará el próximo 14 de octubre a la jornada nacional de movilización por la paz, la soberanía, la democracia y los derechos.

La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, participará en esta jornada con una concentración que comenzará a las 8:00 de la mañana en las instalaciones del SENA.

Desde allí, los participantes avanzarán hacia el centro de la ciudad y la movilización tendría como punto de llegada el Parque de la Victoria.

Martín Cruz, presidente de la CUT en Norte de Santander, explicó a Caracol Radio que esta jornada hace parte de las decisiones adoptadas en la Gran Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad, realizada en Bogotá durante septiembre.

“Tomamos la determinación de movilización el día 14 de octubre y de organizar un paro nacional a partir del día 11 de noviembre”, explicó Cruz.

El dirigente sindical señaló que una de las principales inconformidades está relacionada con las decisiones adoptadas por el Ministerio de Trabajo y, particularmente, con la eliminación de varias circulares que tenían aplicación en las territoriales de esa cartera.

“No compartimos que con una sola resolución nos hubiese quitado 11 circulares el Ministerio de Trabajo”, cuestionó.

Según Cruz, esas disposiciones permitían actuar con mayor rapidez cuando se presentaban vulneraciones a los derechos de los trabajadores.

La CUT también cuestiona el recorte presupuestal para la educación pública y advierte sobre sus posibles efectos en la gratuidad para los estudiantes de universidades públicas.

“Nosotros no compartimos que en el presupuesto que se haya presentado se le haya hecho el recorte que se le hizo a la educación pública”, manifestó el dirigente.

A esto se suma la posición de la central sindical frente al proyecto de reforma laboral. Cruz sostiene que el proceso no ha contado con la suficiente concertación entre los sectores involucrados.

“No se ha concertado ni se ha hecho el diálogo social con los estamentos que lo define la ley”, afirmó.

La movilización del 14 de octubre será, según la CUT, una de las acciones previstas dentro de esta agenda nacional, que posteriormente contempla un paro a partir del 11 de noviembre.