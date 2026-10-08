Ciudadanos le quemaron la moto y casi linchan a presunto ladrón en Ibagué

Ibagué

Un nuevo caso de justicia por mano propia se registró en Ibagué durante la noche del miércoles 7 de agosto. El episodio se registró en plena avenida Guabinal o carrera Octava, entre calles 24 y 25.

Según relatos de testigos, un hombre a bordo de una motocicleta le robó el celular a una ciudadana que se desplazaba por el lugar, pero los ciudadanos lo interceptaron, evitaron su fuga, lo golpearon y le prendieron fuego al vehículo.

“Vimos que golpeaban a ese muchacho en el suelo con piedras, cascos, palos, con todo lo que tenían a la mano. Lo golpeaban demasiado y muy duro, con sevicia, y alguien prendió la moto. La llamarada se sentía hasta la casa, el fuego alcanzó hasta los tres metros de altura”, relató una residente del sector.

Sin embargo, la mujer aclaró que nunca se terminó de confirmar si se trataba de un ladrón, ya que la víctima a quien presuntamente robaron evitó radicar una denuncia ante la Fiscalía luego de que recuperara su teléfono celular.

“La gente decía que era un ladrón, pero nadie sabía qué había robado, ni a quién ni nada. La Policía llegó al rato y luego llamaron a Bomberos para apagar la moto. Al muchacho se lo llevaron para el hospital y, la verdad, él iba muy mal”, contó la testigo.

Caracol Radio conoció que el presunto ladrón fue internado de inmediato en el Hospital San Francisco de Ibagué, ubicado en esta misma zona. Este tipo de episodios se han vuelto frecuentes en la ciudad, con ciudadanos que prefieren tomar justicia por mano propia.