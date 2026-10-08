Más de 50 mil usuarios de Sanitas enfrentan largas esperas para reclamar medicamentos en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, la secretaria de Salud de Ibagué, Yennifer Guzmán, indicó que cerca de 50 mil usuarios de la EPS Sanitas afrontan serias dificultades para reclamar sus medicamentos en la sede del nuevo operador farmacéutico, Disfarma.

De acuerdo con la funcionaria, desde el pasado primero de octubre, cuando se produjo el cambio de operador, se han presentado largas filas y aglomeraciones que obligan a los usuarios a esperar hasta ocho horas para reclamar sus medicamentos.

“Se da porque en las últimas semanas el operador anterior, que era Cruz Verde, no le entregaba los medicamentos a los pacientes. Todos los inicios son traumáticos. El primer día de operación se presentaron muchas más personas de las que habitualmente reclaman, porque había un represamiento de pacientes”, explicó Guzmán.

La funcionaria aclaró que las instalaciones de Disfarma son amplias, pero las obras todavía no han sido terminadas, lo que también genera mayores incomodidades para los usuarios de Sanitas.

“También hay un talento humano nuevo para atender una población nueva, que se tiene que familiarizar con unos sistemas de información, con un software. Hace que estas demoras sean lo que más afecte a la población. Todos los cambios de operador, de IPS, van a generar traumatismo”, acotó.

La secretaria dejó ver que, antes de la apertura del nuevo operador, buscaron a la EPS Sanitas, sin encontrar respuestas claras sobre su funcionamiento, lo que evidenciaría una falta de preparación para la entrega de medicamentos.

“Finalmente llegó el día de la operación y hay muchas dificultades en temas logísticos, temas de espera, filas preferenciales, de prioridad para poblaciones de características especiales. Compensa estas demoras, que no son justificables, al menos que en un 98 % de casos se entregan completos los medicamentos”, señaló.

Se espera así que, con el paso de los días, se estabilice el servicio que presta Disfarma en el centro comercial Arkacentro de Ibagué. En cualquier caso, la funcionaria recordó que los pacientes afectados pueden presentar sus quejas en la sede de la Secretaría de Salud de Ibagué, en la calle 15, entre carreras Sexta y Séptima.