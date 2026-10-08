Gobierno nacional prioriza a 20 municipios del Tolima, ¿qué pasará con los 27 restantes?

Tolima

Polémica generó en el Tolima el anuncio sobre la priorización de 20 municipios por parte del Gobierno nacional para acelerar igual número de proyectos durante los primeros 100 días del presidente Abelardo de la Espriella en el poder.

Desde algunos sectores se cuestionó la posible falta de inversiones para los restantes 27 municipios en esta fase inicial, y se intentó presentar como una exclusión de estas poblaciones en el Plan Nacional de Desarrollo, versión desmentida desde la Gobernación del Tolima.

“Esto no quiere decir que se excluya, como mal se ha informado a los tolimenses. Todo lo contrario, tenemos una interlocución directa con el Gobierno nacional”, explicó Dora Montaña, secretaria de Planeación, Prospectiva y TIC del Tolima.

El proceso comenzó con los empalmes regionales adelantados por el Gobierno nacional antes del inicio del actual periodo presidencial, en los que participaron los 47 municipios del Tolima y la Gobernación. Bajo una metodología definida para todo el país, se identificaron y priorizaron iniciativas de inversión de los territorios.

Para el Tolima, el ejercicio permitió recoger aproximadamente 159 proyectos, correspondientes a tres iniciativas por cada municipio, tres por cada una de las seis subregiones, tres por la ciudad capital y tres por la Gobernación.

La funcionaria precisó que esta primera priorización no representa el cierre del proceso de inversión nacional en el departamento. Por el contrario, actualmente se adelantan nuevas etapas de articulación que permitirían incorporar otras iniciativas y proyectos en el marco de la construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo.

“Ahora vienen otras fases independientes, que es la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, donde podremos generar que queden allí las demás iniciativas de inversión del Gobierno nacional”, aclaró Montaña.

A nivel nacional, de los cerca de 2.000 proyectos identificados durante los encuentros regionales, el Gobierno nacional anunció el pasado 15 de septiembre la priorización de 187 proyectos como parte de una primera fase de 100 días y de las denominadas victorias tempranas.

Como resultado de esta primera etapa, el Tolima fue beneficiado con 20 proyectos que impactarán a 20 municipios, principalmente en sectores como agua potable y saneamiento básico, gestión del riesgo y vías terciarias.

“Por primera vez, antes de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, ya tenemos la voluntad de sacar antes del 31 de diciembre de esta vigencia estos 20 proyectos”, afirmó la secretaria de Planeación, Prospectiva y TIC.