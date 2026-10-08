La Ruta Buscadora recorrerá 28 municipios del Huila para avanzar en la búsqueda de desaparecidos

Neiva

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, comenzó en el Huila el recorrido de La Ruta Buscadora, una estrategia que busca acercar los servicios de la entidad a las comunidades. La primera jornada se cumplió este miércoles 7 de octubre, el recorrido será por los principales municipios del Huila.

Durante aproximadamente dos meses, las unidades móviles llegarán a 28 municipios del departamento, además de corregimientos, centros poblados y sectores rurales. El propósito es facilitar que las familias y comunidades puedan entregar información relacionada con personas desaparecidas y conocer las rutas disponibles para avanzar en los procesos de búsqueda humanitaria.

Diego Fernando Sevilla Cortés, coordinador de la Unidad de Búsqueda en Huila, expreso que “el recorrido contempla municipios como Pitalito, Palestina, Acevedo, Saladoblanco, Elías, Timaná, Suaza, Guadalupe, Altamira, Tarqui, El Pital, Agrado, Gigante, Garzón, La Plata, Paicol, Nátaga, Tesalia, Hobo y Yaguará. También estarán incluidos Algeciras, Rivera, Neiva, Palermo, Teruel, Colombia, Baraya y Villavieja, ampliando la cobertura hacia diferentes regiones del departamento”.

Esta jornada hace parte del despliegue territorial más amplio desarrollado hasta ahora por la Unidad de Búsqueda. En total, siete unidades móviles recorrerán cerca de 400 municipios ubicados en 28 departamentos entre julio y noviembre, con el objetivo de fortalecer la participación de las comunidades y recopilar información que permita orientar nuevas acciones humanitarias para encontrar a las personas desaparecidas.