Corpamag restaurará 630 hectáreas en el área de influencia de la Ciénaga Grande. Foto: Corpamag

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, adelanta un proyecto de conservación ambiental en seis municipios del área de influencia de la Ciénaga Grande de Santa Marta, con una meta de restaurar 630 hectáreas mediante la siembra de especies nativas.

La iniciativa se desarrolla en Pivijay, Cerro de San Antonio, Remolino, Sitionuevo, El Piñón y Salamina, y cuenta con recursos del Sistema General de Regalías. Actualmente, unas 156 hectáreas avanzan en labores de trazado y ahoyado en cuatro de los municipios priorizados.

Uno de los componentes contempla además la rehabilitación hidráulica de 5,7 kilómetros del Caño Ciego, en Cerro de San Antonio, donde se realizó limpieza de vegetación para recuperar la circulación natural del agua.

El proyecto también incluye diez sistemas silvopastoriles y agroforestales, medidas para el uso eficiente del agua y sistemas de alerta temprana para fortalecer la prevención frente a posibles inundaciones.

Como parte del componente social, Corpamag reporta cinco rutas de emprendimiento verde, cerca de 150 participantes y 17 negocios potenciales. También se desarrolla formación para líderes comunitarios, incluido un diplomado certificado para 240 personas.