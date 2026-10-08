Capturan al presunto responsable de la agresión sexual contra una mujer de 70 años en Santander

La Policía capturó en el sector Placitas de San Vicente de Chucurí a un hombre de 28 años. Este hombres es señalado como presunto responsable de la agresión sexual contra una mujer de 70 años. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal del municipio lo requería por el delito de acceso carnal violento.

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial competente. “Logramos la captura de esta persona requerida por la justicia por el delito de acceso carnal violento”, informó el mayor Oscar Peña Sánchez, comandante del Distrito de Policía número 8 de San Vicente de Chucurí.

La investigación incluyó cámaras de seguridad y un allanamiento. Después de conocer la denuncia, la Policía y la Fiscalía adelantaron labores de vecindario y revisaron grabaciones para identificar al presunto agresor. Funcionarios del CTI también incautaron prendas de vestir durante un allanamiento y entrevistaron a una familiar del señalado.

Peña explicó que el seguimiento a las cámaras hizo parte de la recolección de pruebas y destacó la coordinación entre la Policía, el Ejército y el CTI.

La mujer fue agredida cuando realizaba una caminata de madrugada. El caso ocurrió el lunes 5 de octubre en una zona rural de San Vicente de Chucurí, por la vía que conduce al Batallón Luciano D’Elhuyar. La adulta mayor fue trasladada a un centro asistencial para recibir valoración médica.

Tras los hechos, las autoridades realizaron un Consejo Extraordinario de Seguridad. En ese momento anunciaron que avanzaba el trámite para obtener la orden de captura que ahora hizo efectiva la Policía.

La Secretaría de Mujer y Equidad de Género de Santander ofreció apoyo institucional a la víctima y a su familia. Waleska Quintero, titular de esa dependencia, anunció que continuará coordinando esfuerzos con el municipio y las autoridades.

Por su parte, el alcalde Óscar Sanmiguel pidió respeto por la víctima y prudencia con la información difundida en redes sociales.