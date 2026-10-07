Santander anuncia más de $1.000 millones para seguridad y mesas de protección a líderes sociales

La Gobernación de Santander anunció más de $1.000 millones para fortalecer la capacidad de las instituciones de seguridad. Douglas Javier Arenas, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, aseguró que los recursos llegarán en los próximos días. El anuncio hizo parte del balance de una reunión de seguridad realizada en Barrancabermeja.

“Unos recursos importantes que llegan por la Gobernación de Santander en próximos días por más de 1000 millones de pesos para seguir fortaleciendo la capacidad institucional”, señaló.

También habrá mesas descentralizadas con líderes sociales. Arenas explicó que estos espacios buscan garantizar sus derechos y permitir que continúen trabajando con las comunidades. La medida se anunció después de que las autoridades advirtieran sobre asesinatos de líderes en Barrancabermeja y Puerto Parra, y hechos de sicariato en Puerto Wilches.

La reunión tuvo dos momentos. En primer lugar, las autoridades escucharon a ciudadanos sobre situaciones de seguridad en comunas y municipios. Después, los funcionarios se reunieron para definir las acciones.

Arenas reportó 40 homicidios menos frente a 2025 en el Magdalena Medio. El funcionario atribuyó ese resultado al trabajo conjunto entre Policía y Ejército y aseguró que estos operativos continuarán. “El más importante, 40 homicidios menos en comparación con el año 2025”, señaló al presentar el balance de seguridad.

Eduardo Ramírez Alipio, secretario del Interior de Barrancabermeja, señaló que el reto es llevar ese trabajo a las comunas y corregimientos. También mencionó un próximo encuentro del gobierno departamental con el Gobierno nacional para buscar inversiones en seguridad.

Los anuncios se conocen después del retiro de una bandera, al parecer alusiva al ELN. Esto ocurrió en una zona rural cuyo municipio las autoridades no identificaron. Tras ese reporte, la Gobernación ofreció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a personas involucradas en acciones de intimidación contra la población.