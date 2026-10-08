¿A quiénes va dirigida la huelga general del 11 de noviembre en España? Secretaria de CCOO responde

Cristina Faciaben, secretaria confederal de CCOO habla sobre de la muerte de Maricarmen, la desahuciada de 87 años; la crisis de la vivienda que tumbó la legislatura y la huelga general del 11 de noviembre de 2026 en España.

Cristina Faciaben, secretaria confederal de Internacional y Cooperación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre de la muerte de Maricarmen, la desahuciada de 87 años; la crisis de la vivienda que tumbó la legislatura y la huelga general del 11 de noviembre de 2026 en España.

Faciaben dejó claro que la intención de la huelga general es paralizar el país y todos sus servicios, a excepción de los esenciales, para poder afectar a cada uno de los sectores.

“Esa es la voluntad, eso es lo que esperamos lograr. Cuando se convoca en España una huelga de carácter general, afecta absolutamente a todos los sectores de actividad y en este caso es una huelga de 24 horas, se afectan los servicios públicos y privados”, explicó.

Los servicios esenciales como el transporte, salud y educación son los que no se verían afectados, pero si un poco reducidos. Además, recomendó a turistas no ir a España ese día por la huelga.

“Recomendable porque la intención que tenemos es que haya una afectación absoluta. Por ejemplo, en el caso de que personas que tuvieran que llegar o partir ese día, puede que el transporte aéreo esté muy afectado”, acotó.

La secretaria confederal de Internacional y Cooperación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) manifestó que la razón de la huelga es por la crisis de vivienda que se vive en España desde hace muchos años.

“Podríamos decir que nosotros hemos puesto tres nombres a esta huelga. Hemos dicho vivienda, precios, salario. Es una huelga que obviamente eh el detonante ha sido la crisis enorme de la vivienda que hace muchos años que se está viviendo en España donde el precio de la vivienda puede llevarse perfectamente el sueldo completo de una persona”, explicó.

Justamente, la crisis de vivienda en el país ha afectado a muchas personas. El caso más reciente fue el de Maricamen, mujer de 87 años que murió luego de ser desahuciada.

“El tema de la vivienda es un tema que lleva muchos años afectando la vida de las personas en España. Es cierto que los últimos años ha empeorado mucho y es cierto también que se han producido empeoramientos de esa presencia de los fondos de inversión que están detrás de lo que ha ocurrido también en el desahucio de Maricarmen. Entonces eso en los últimos años ha empeorado”, señaló.

Por último, Cristina Faciaben dio a conocer que esta huelga es especial porque no solo va dirigida al Gobierno y a la falta de soluciones en el sector empleo.

“Esta huelga va dirigida en una parte a los empresarios, que con su comportamiento, con su manera de actuar, dificultan todavía más que los salarios sean capaces de compensar la subida de los precios. Por otro lado, va en contra de todos esos aspectos especuladores que han estado convirtiendo la vivienda en un drama, en un problema de primer orden en España y va también en contra de la política que no ha sido capaz de introducir medidas que hayan permitido reducir los efectos negativos de este problema vinculado a la vivienda”, afirmó.

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