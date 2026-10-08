Más de $650 millones: Tecnológico de Artes Débora Arango sufrió millonario fraude informático

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El presunto fraude informático fue denunciado por Juan Carlos Mejía Giraldo, rector del Tecnológico de Artes Débora Arango, quien reveló detalles de lo sucedido en los micrófonos de 6AM W.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 15 de septiembre cuando la institución procedía a realizar los respectivos pagos de nómina.

“De acuerdo a las investigaciones que hemos realizado con nuestro jefe de informática, nosotros nunca tuvimos vulneración en nuestras plataformas”, dijo, explicando que un informe hecho por expertos deja en evidencia que la presunta estafa no habría sido responsabilidad del Tecnológico.

Y es que, después de que el archivo con los datos de los funcionarios fuera revisado y aprobado, como es costumbre, algunos números de identificación y cuentas bancarias habrían sido modificados.

Fue al momento de revisar los pagos cuando detectaron que el dinero no había llegado a los destinatarios correspondientes y, además, encontraron otros movimientos irregulares entre cuentas de la misma institución.

“Nosotros los 15 y los 30 hacemos pagos de nómina a nuestros funcionarios y la funcionaria, sin detectar que en ese portal bancario le habían hecho este tipo de cambios, hace también las transferencias internas”, dijo.

Por lo anterior, una de las principales hipótesis apuntaría a los portales transaccionales de BBVA Y Banco de Bogotá: “El fraude informático se produce en el portal bancario donde nuestra institución y ningún funcionario tiene dominio en este portal”.

Unos $45,3 millones corresponden a la nómina, mientras que el resto de dinero comprometido responde a unas transferencias hechas entre cuentas de la propia institución.

Gran parte de esa suma hacía parte de un desembolso que ha hecho por segundo año consecutivo el Banco Interamericano de Desarrollo, para un programa de la Tecnológica que beneficia a los estudiantes con temas relacionados con su salud mental y otros proyectos.

“El Ministerio de Educación Nacional sabe del tema, ya tuvimos reunión la semana pasada con ellos y efectivamente aquí no se ve afectado el proyecto para que pueda tener un normal funcionamiento”, aclaró el rector.

En los últimos tres años, se han presentado tres robos cibernéticos: Universidad de Envigado, Enviaseo y Tecnológico de Artes Débora Arango.

El caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y la Contraloría. El Tecnológico de Artes Débora Arango presentó la denuncia un día después de detectar las irregularidades y solicitó una investigación para establecer cómo fueron modificados los datos de las cuentas y quién estaría detrás de las operaciones que comprometen más de $657 millones.

La institución también pidió información a los bancos involucrados y actualmente, las autoridades se encuentran llevando a cabo la investigación para determinar dónde se produjo la alteración y quiénes serían responsables.

Escuchar la entrevista completa:

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