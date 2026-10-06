Mujer lleva 8 años esperando la pensión de su esposo expolicía fallecido, ¿qué responde Casur?

El caso lo relató Hermelinda Gallego, esposa de Eleuterio Torres, un policía que entregó casi 30 años de su vida a la fuerza pública, desempeñándose en diferentes roles.

En 2018 falleció y desde ese entonces, su compañera ha estado luchando por recibir la pensión que le corresponde por parte de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), indispensable para poder sustentar los cuidados de su hijo en condición de discapacidad.

“Esto fue un proceso largo, de mucho tiempo, de mucha necesidad y tuve que esperar más o menos unos 6 años porque ya para el 2024 fue donde recibí una comunicación en la que se me hacía el reconocimiento de la pensión”, contó Hermelinda en 6AM W.

Y es que, pese a haber recibido esa sentencia a su favor, hasta el día de hoy seguía sin recibir ninguna clase de comunicación que hiciera referencia al desembolso del saldo pendiente y de la mensualidad que correspondería al 50% del valor de la pensión total.

Lea también: Grupos criminales usan drones para vigilar y extorsionar a migrantes en frontera con Ecuador

“Yo tuve que incurrir a una acción de tutela buscando que se me protegieran los derechos y se diera una solución al proceso. Finalmente la tutela fue negada. Luego la impugnamos con mi abogada y también fue negada”, relató Gallego.

Caracol Radio se comunicó con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), responsables de este trámite.

Según la entidad, mediante una resolución del 18 de septiembre de 2026, están cumpliendo una orden del Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, por lo que Hermelinda será incluida en la nómina de octubre, cuyo pago está programado para el 26 de octubre.

Además, los valores que se le adeudan serán enviados a Tesorería para que sean pagados al mismo tiempo que se haga efectivo el pago de la nómina.