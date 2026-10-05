Fuertes lluvias obligan a suspender temporalmente vuelos en El Dorado de Bogotá

Transporte

Las fuertes lluvias que se presentan en Bogotá ya están afectando la operación aérea en el aeropuerto El Dorado. La Aeronáutica Civil informó que, debido a las condiciones meteorológicas, fueron suspendidos temporalmente los vuelos con origen o destino en la terminal aérea.

La entidad explicó que la medida responde principalmente a la baja visibilidad y a fallas en las comunicaciones, condiciones que dificultan la operación normal de los vuelos.

La suspensión cabe decir que puede generar retrasos, cambios en los itinerarios y afectaciones para los pasajeros que tenían previsto viajar desde o hacia Bogotá.

Por eso, la recomendación de la Aeronáutica Civil es que antes de dirigirse al aeropuerto, los viajeros deben consultar directamente con su aerolínea el estado de su vuelo y verificar si mantiene su horario o presenta alguna modificación.

Por ahora, los pasajeros no deben asumir que sus vuelos operarán con normalidad, ya que hay alta afectación por lluvias. La Aeronáutica Civil pidió verificar directamente con cada aerolínea el estado de los itinerarios, mientras se mantienen las condiciones de lluvia que están afectando la operación en El Dorado.