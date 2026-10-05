Nairo Quintana recorrió el Gran Malecón del Mar junto al alcalde Dumek Turbay

Durante el recorrido, Quintana compartió con pescadores de La Boquilla, ciudadanos y turistas, además de conocer algunos de los puntos que harán parte de la ruta del Gran Fondo Nairo Fest 2026, evento que se realizará del 9 al 11 de octubre y tendrá al malecón como uno de sus escenarios.

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El espacio se suma así a la agenda deportiva que reunirá en Cartagena a miles de ciclistas, atletas y visitantes nacionales e internacionales, conectando la actividad deportiva con nuevos escenarios destinados a la recreación, el turismo y el encuentro ciudadano frente al mar.

El Gran Fondo Nairo Fest 2026 contará con más de 10.600 participantes: 6.900 ciclistas, 3.100 atletas, 300 niños de Nairo Kids y 300 participantes de MTB. De acuerdo con la Alcaldía, el evento tendrá representantes de 21 países.

La programación también contará con reconocidas figuras del ciclismo internacional, entre ellas Chris Froome, Alberto Contador, Rigoberto Urán, Joaquim Rodríguez y Samuel Sánchez.

Para la administración distrital, la realización del evento representa una oportunidad para proyectar los nuevos espacios urbanos de Cartagena ante visitantes nacionales y extranjeros y mostrar parte de la transformación que adelanta la ciudad en su zona turística.