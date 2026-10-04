Festival El Dorado 2026: Paula Feged y Lucho Correa hablan sobre creatividad y trayectoria

Paula Feged es la directora ejecutiva del Festival El Dorado y una de las personas encargadas de impulsar este encuentro de la industria creativa en Colombia y Lucho Correa es diseñador gráfico, fundador de Lip y, en esta edición del festival, fue el ganador del Premio Leyenda 2026, un reconocimiento a su trayectoria en la publicidad y el diseño. Ambos estuvieron en A Vivir para conversar sobre sus experiencias y su visión de la creatividad.

Feged contó que el Festival El Dorado nació de la necesidad de crear un puente entre Colombia y la industria creativa internacional. Según explicó, durante años el país estuvo distante de los grandes escenarios de la creatividad, pero con el tiempo comenzó a encontrar una voz propia y a tener presencia internacional.

A partir de esa idea, el festival reúne conversaciones, seminarios, espacios de formación, mentorías e invitados internacionales. Para Feged, la intención no es tener una agenda saturada, sino generar encuentros que puedan aportar a las carreras y a la vida de quienes participan.

La directora también destacó que la creatividad no se limita a la publicidad y que disciplinas como la música, el cine, el arte, la ilustración y la fotografía hacen parte de los espacios del festival. Para ella, ese intercambio entre diferentes áreas también permite encontrar nuevas formas de crear.

Por su parte, Lucho Correa habló sobre lo que significa para él haber recibido el Premio Leyenda después de más de 40 años de trabajo en publicidad y diseño. Más allá del reconocimiento, destacó la relación que ha construido con el festival y con las personas que hacen parte de él, a quienes considera su familia.

Al hablar de su trabajo, Correa explicó que una de las claves de la creatividad está en fijarse en los detalles. Para él, observar los detalles que otros pueden pasar por alto permite encontrar ideas y desarrollar soluciones. También resaltó la importancia de que las marcas encuentren su propia voz y mantengan una comunicación coherente, en lugar de intentar seguir constantemente cada tendencia.

Otro de los temas de la conversación fue la inteligencia artificial, Correa considera que estas herramientas pueden servir para visualizar ideas, pero no reemplazan elementos humanos como los sentimientos, el deseo y la determinación. En su estudio, explicó, la IA se utiliza como una herramienta para visualizar conceptos, mientras que la mayor parte del trabajo continúa estando en las ideas.