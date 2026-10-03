Caen “Los Magníficos”, señalados de un homicidio durante fleteo en Ocaña

Norte de Santander.

La Policía Nacional desarticuló el Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) “Los Magníficos”, señalado de estar involucrado en hechos de fleteo y otros delitos, entre ellos el homicidio agravado ocurrido en noviembre de 2025 en Ocaña, Norte de Santander.

La operación permitió la captura de los últimos tres integrantes de esta estructura delincuencial. Las diligencias se realizaron en Valledupar y Aguachica, Cesar, mediante órdenes judiciales.

De acuerdo con la investigación, los capturados son requeridos por los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, hurto calificado y agravado tentado, además de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

El caso que permitió avanzar en la investigación ocurrió el 21 de noviembre de 2025, cuando José Ramón Arias Chinita retiró una alta suma de dinero de una sucursal de Bancolombia ubicada en el parque central de Ocaña.

Según la reconstrucción de los hechos, las víctimas fueron seguidas hasta un establecimiento comercial ubicado en el mercado público. Allí, uno de los presuntos delincuentes habría intentado despojarlas del dinero utilizando un arma de fuego.

En medio del forcejeo, el agresor habría accionado el arma y ocasionado heridas a dos personas. José Ramón Arias Chinita falleció posteriormente en Valledupar como consecuencia de las lesiones, mientras que la otra víctima resultó gravemente herida.

Tras el ataque, los presuntos responsables huyeron en motocicletas y posteriormente habrían recogido sus pertenencias en un hotel de Ocaña para continuar su desplazamiento hacia el departamento de Santander.

La investigación, iniciada en noviembre de 2025, permitió establecer además que la estructura estaría relacionada con otros hechos de hurto bajo la modalidad de fleteo, especialmente contra personas que retiraban importantes sumas de dinero de entidades bancarias.

De acuerdo con la Policía, “Los Magníficos” tendría posible injerencia en diferentes zonas del país, entre ellas La Dorada, Barrancabermeja, Cali, Mariquita, Bogotá, Ocaña y Cúcuta.

El proceso investigativo fue adelantado por la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía Norte de Santander y la UBIC Ocaña, bajo coordinación de la Fiscalía Tercera Seccional de Ocaña.

Con estas tres capturas, las autoridades aseguran haber desarticulado por completo esta estructura, señalada de utilizar el fleteo como una de sus principales modalidades delictivas.