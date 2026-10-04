El Bochinche: la historia de la chuleta vallecaucana que se convirtió en tradición en Cali

Fundado en 1958, El Bochinche es un restaurante familiar de Cali que ha mantenido durante décadas un menú en el que se destacan la chuleta vallecaucana, la frijolada, el lomo biche a la criolla, la lengua a la criolla y el tradicional consomé de menudencias.

Actualmente, el negocio es administrado por Viviana Sierra Medina y su hermana, integrantes de la cuarta generación de la familia al frente del restaurante. Para ellas, conservar la esencia del lugar implica mantener las recetas originales y una experiencia que, con el paso del tiempo, se ha vinculado a las costumbres de los caleños.

“Mucho amor, pasión por lo que hacemos, amor por la familia, por la tradición”, explicó Sierra al referirse al trabajo que les ha permitido mantener el establecimiento durante décadas, incluso en momentos complejos como la pandemia. A esto se suma una base de clientes habituales y trabajadores que llevan varios años vinculados al restaurante.

De acuerdo con la historia familiar relatada por Viviana Sierra, la chuleta de El Bochinche surgió durante los Juegos Panamericanos de 1971. En ese momento, su abuelo, fundador del negocio, buscaba ampliar el establecimiento y ofrecer nuevos platos ante la llegada de visitantes a la ciudad.

Según su relato, un cocinero proveniente de Buenaventura llegó al restaurante y propuso enseñarles una preparación de pescado empanizado. Sin embargo, su abuelo decidió probar la técnica con otro ingrediente y el cocinero les enseñó a preparar el plato con lomo.

La receta incorporó además sabores asociados a la cocina del Pacífico y, con el tiempo, se convirtió en uno de los platos más reconocidos de El Bochinche. Sierra sostiene que la preparación fue posteriormente adoptada por otros restaurantes hasta convertirse en parte de la gastronomía caleña.

Uno de los elementos que caracteriza la chuleta es su tamaño. Se sirve en una porción que, según la tradición del establecimiento, debe sobresalir del plato y se acompaña con otros elementos del menú, entre ellos el consomé de menudencias.

La denominada “experiencia Bochinche” también está relacionada con una costumbre que se mantiene especialmente durante la Feria de Cali: reunirse después de la rumba para comer y continuar la jornada con amigos o familiares.

Actualmente, El Bochinche cuenta con tres sedes. La primera está ubicada en el barrio Bretaña, en la calle 11 con carrera 15, donde comenzó la historia del restaurante. La segunda se encuentra en la carrera 37 con calle novena, frente a las Canchas Panamericanas y cerca de la zona de los tradicionales cholados. La tercera está en el Centro Comercial Unicentro, en el sur de la ciudad.

Durante la Feria de Cali, la sede de Bretaña extiende su horario de atención hasta la madrugada, mientras que el resto del año mantiene un horario orientado principalmente al público familiar.