"No me culpe de que en Sincelejo el progresismo lo haya duplicado”: Yahir Acuña a De La Espriella. Foto: Alcaldía de Sincelejo.

Montería

El alcalde de la ciudad de Sincelejo, Sucre, Yahir Acuña, reaccionó ante el video en el que el presidente Abelardo de la Espriella lo cuestiona por cerca de 13 investigaciones y resalta una por su presunta responsabilidad en enriquecimiento ilícito. En ese sentido, el jefe de Estado le advirtió que los recursos que se destinen a la ciudad no estarían “bajo el control” del mandatario municipal.

Tras lo expuesto, el alcalde Acuña relacionó lo ocurrido con un “ataque político”. La situación se presentó en el consejo de seguridad realizado el pasado 2 de octubre en Coveñas, Sucre.

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“No me culpe de los malos resultados que obtuvo en la ciudad de Sincelejo. No me perfile, señor presidente. Yo también tengo una familia, tengo unos hijos que me preguntan, que sufren con todo esto”, expresó el mandatario municipal.

“Señor presidente, desarme su corazón, el odio no le hace bien a nadie. Podemos tener diferencias, pero no puede ser que eso llegue a este nivel. Yo no le voy a quitar a usted la presunción de inocencia porque tenga expedientes o porque tenga investigaciones, eso no lo voy a hacer”, agregó.

Asimismo, insistió en que “tampoco voy a decir que su ministro de Vivienda, producto de la chatarra de Bucaramanga, tiene una investigación bastante avanzada. No, señor presidente, tienen el principio de la buena fe; ni tampoco que su viceministra de Defensa tiene un llamado a juicio. Eso no da investigados de segunda a investigados de primera, no hay investigados buenos e investigados malos, es una garantía procesal en Colombia”.

“Se cayó la máscara del tigre y afloró la de la bestia (…) Ahora, que usted se identifique con un animal o yo qué sé, bueno, esa es su decisión. A mí me gusta tal vez el jaguar negro, es una decisión también, pero particularmente siempre voy a respetar su opinión, pero no la comparto ni un milímetro, como se lo dije en esa alocución que se me permitió y que luego se me arrebató la posibilidad”, resaltó.

Finalmente, pidió no “satanizar” a la ciudad y que ante la desconfianza manifiesta se le permita “colocar la cofinanciación de proyectos y ustedes ejecutan a través del Fondo Milagro”.

En su recorrido por Córdoba y Sucre, el presidente De la Espriella insistió en que será vigilante del manejo de los recursos que sean destinados a los municipios para la ejecución de obras públicas.