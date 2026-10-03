Incautadas 500 ampollas de fentanilo avaluadas en más de $300 millones

Santa Marta

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, realizó la inspección a un vehículo de servicio público que transitaba en la vía que cubría la ruta Barranquilla - Santa Marta.

Durante la verificación de la bodega del automotor, los uniformados hallaron una caja transportada bajo la modalidad de encomienda, que contenía 500 ampollas de fentanilo de 10 mililitros cada una, avaluadas en aproximadamente $300 millones.

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“La Policía Nacional continuará desplegando controles operativos y de prevención en los diferentes corredores viales del área metropolitana, con especial atención al transporte de encomiendas, para detectar sustancias controladas y evitar su circulación ilegal. Invitamos a la ciudadanía y al sector transportador a suministrar información que contribuya a prevenir este tipo de hechos a través de la línea 123”. Agregó el coronel Jeyson Haird López Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.