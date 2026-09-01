Un año sin respuestas por la muerte de un bebé en Cúcuta. / Foto: Ana María Rueda.

Cúcuta.

Desde el 8 de septiembre de 2025, la familia de Jaiyer Mateo Galván espera respuestas sobre la muerte del bebé, quien falleció a los 18 meses de edad luego de ingresar a una clínica de Cúcuta para una cirugía que, según sus familiares, era ambulatoria.

Sus familiares realizaron una protesta frente a la Fiscalía en Cúcuta para exigir avances en la investigación y conocer los resultados de la necropsia practicada al menor.

Deisy Casadiego, abuela de Jaiyer Mateo, aseguró que desde el fallecimiento del niño informaron a las autoridades sobre lo que, a su juicio, fueron situaciones irregulares y solicitaron que se estableciera qué ocurrió durante el procedimiento médico.

“Cuando el niño falleció se le mandó a hacer una necropsia. El 16 de octubre de 2025 nos dieron un adelanto donde dice que todavía está en estudio y que mandaron muchas partes del cuerpo del niño para diferentes ciudades de Colombia, por lo menos para Bucaramanga, Santa Marta y Bogotá”, explicó a Caracol Radio.

Sin embargo, según la familia, después de casi un año todavía no conocen el resultado definitivo ni la causa de muerte del menor.

Casadiego señaló que han presentado múltiples derechos de petición ante la Fiscalía y Medicina Legal, pero las respuestas que han recibido indican que deben continuar esperando.

“Nosotros exigimos que por favor nos entreguen los resultados de la necropsia. Desde el fondo de mi corazón yo sé que algo malo está pasando y pasó con él”, manifestó la mujer.

De acuerdo con la abuela, Jaiyer Mateo había ingresado a la clínica para ser sometido a un procedimiento por un linfangioma sublingual, con el propósito de retirarle una masa que tenía debajo de la lengua.

La familia asegura que el menor se encontraba apto para la intervención y que esperaba que se tratara de una cirugía ambulatoria.

“Era una cirugía ambulatoria en la cual no sé por qué se complicó. Al niño le hicieron todos los procedimientos preoperatorios y él estaba apto para la cirugía. No sé qué pasó, no sé por qué nadie nos ha dado explicación hasta el momento”, relató.

Casadiego también cuestionó la falta de explicaciones por parte de la clínica donde fue intervenido el menor y aseguró que, tras lo ocurrido, ningún representante de la institución se habría acercado a la familia para explicar las circunstancias de la muerte.

Según su relato, uno de los médicos que atendió al niño únicamente le manifestó que había hecho todo lo posible.

“Él habló conmigo cuando yo me regresé a buscarlo a la clínica y ni siquiera me dio cara porque no se quitó ni el tapabocas. Lo único que me dijo fue que lo sentía mucho, que él había hecho todo lo posible”, contó.

La familia sostiene que entre los aspectos que aún generan interrogantes están las circunstancias en las que el menor fue trasladado y la atención recibida después de la cirugía.

Por eso, además de conocer la causa de muerte, piden que se esclarezca qué ocurrió durante el procedimiento.

“¿Qué pasó en ese quirófano? ¿Por qué ocultaron? ¿Por qué bajaron a la mamá de la ambulancia? ¿Por qué no nos dejaron acercarnos al niño cuando lo iban a trasladar? ¿Qué están ocultando? ¿Qué pasó? Queremos la verdad”, reclamó la abuela.

Mientras esperan el resultado de la necropsia y los avances de la investigación, los familiares aseguran sentirse abandonados por las instituciones y piden que su caso sea atendido con celeridad.

“Nosotros somos gente humilde, pero también tenemos el derecho de que nos atiendan el caso. Yo sé que para ellos es un caso más, para nosotros no. Para nosotros era todo, a nosotros nos quitaron todo”, expresó Daisy Casadiego.