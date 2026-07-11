🔴 Tour de Francia EN VIVO HOY: Siga a los colombianos en la Etapa 8 entre Périgueux y Bergerac
Una nueva jornada para los velocistas, con un recorrido de 180 kilómetros.
Ya se corre la octava etapa del Tour de Francia entre Périgueux y Bergerac, una jornada plana de 180.4 kilómetros donde se espera la actuación y definición de los sprinters.
El recorrido no cuenta con grandes puertos y la única subida es un puerto de cuarta categoría en el kilómetro 102.6 del trayecto, con una distancia de 3.7 kilómetros al 3.3%.
Se espera nuevamente una actuación destacada de Tim Merlier, ganador de la etapa 7, y se espera que Fernando Gaviria vuelva a meterse en las primeras posiciones de la jornada.
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Siga el minuto a minuto de la etapa 8 del Tour de Francia.
173 corredores en el pelotón
Regresa Godon (INEOS) regresa al pelotón, compuesto po 173 corredores.
Se queda Dorian Godon
El corredor francés Dorian Godon, del Netcompany Ineos se queda a 2 minutos del pelotón luego de sufrir un pinchazo.
Se mantiene la fuga
La fuga compuesta por Thibault Guernalec, Liam Slock y Jakub Otruba está a 1'30 del pelotón.
Así está la clasificación general
Al inicio de la etapa 8, así está la clasificación general:
1. Tadej Pogacar - UAE Team Emirates
2. Jonas Vingegaard - Team Visma (+2′42″)
3. Isaac del Toro - UAE Team Emirates (+3′27″)
El pelotón busca reducir distancia con la fuga
Dylan van Baarle del Soudal Quick-Step y Silvan Dillier del Alpecin-Premier Tech tiran del pelotón buscando reducir diferencia con la fuga, que ya se pone a 2 minutos de diferencia.
¡Primera fuga del día!
Luego de un ataque de Liam Slock del Lotto Intermarchém, se arma la primera fuga del día, integrada por Thibault Guernalec del TotalEnergies y Jakub Otruba del Caja Rural.
Inició la octava etapa del Tour de Francia
Recorrido de 180.4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac