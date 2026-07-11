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11 jul 2026 Actualizado 12:12

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Ciclismo
Tour de Francia 2026 - Getty Images

Tour de Francia 2026 - Getty Images / Dario Belingheri

Tour de Francia 2026 - Getty Images

🔴 Tour de Francia EN VIVO HOY: Siga a los colombianos en la Etapa 8 entre Périgueux y Bergerac

Una nueva jornada para los velocistas, con un recorrido de 180 kilómetros.

Ya se corre la octava etapa del Tour de Francia entre Périgueux y Bergerac, una jornada plana de 180.4 kilómetros donde se espera la actuación y definición de los sprinters.

El recorrido no cuenta con grandes puertos y la única subida es un puerto de cuarta categoría en el kilómetro 102.6 del trayecto, con una distancia de 3.7 kilómetros al 3.3%.

Se espera nuevamente una actuación destacada de Tim Merlier, ganador de la etapa 7, y se espera que Fernando Gaviria vuelva a meterse en las primeras posiciones de la jornada.

Vea también: Tour de Francia: así quedaron los colombianos en la clasificación general tras la etapa 7

Siga el minuto a minuto de la etapa 8 del Tour de Francia.

Hay nuevos mensajes
-150 KM

173 corredores en el pelotón

Regresa Godon (INEOS) regresa al pelotón, compuesto po 173 corredores.

-154 KM

Se queda Dorian Godon

El corredor francés Dorian Godon, del Netcompany Ineos se queda a 2 minutos del pelotón luego de sufrir un pinchazo. 

Se mantiene la fuga

La fuga compuesta por Thibault Guernalec,  Liam Slock  y Jakub Otruba está a 1'30 del pelotón. 

Así está la clasificación general

Al inicio de la etapa 8, así está la clasificación general:
1. Tadej Pogacar - UAE Team Emirates
2. Jonas Vingegaard - Team Visma (+2′42″)
3. Isaac del Toro - UAE Team Emirates (+3′27″)

-170 KM

El pelotón busca reducir distancia con la fuga

Dylan van Baarle del Soudal Quick-Step  y Silvan Dillier del Alpecin-Premier Tech tiran del pelotón buscando reducir diferencia con la fuga, que ya se pone a 2 minutos de diferencia. 

-172KM

¡Primera fuga del día!

Luego de un ataque de Liam Slock del Lotto Intermarchém, se arma la primera fuga del día, integrada por  Thibault Guernalec del TotalEnergies y Jakub Otruba del Caja Rural. 

Inició la octava etapa del Tour de Francia

Recorrido de 180.4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac

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