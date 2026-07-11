🔴 Tour de Francia EN VIVO HOY: Siga a los colombianos en la Etapa 8 entre Périgueux y Bergerac

Tour de Francia 2026 - Getty Images / Dario Belingheri

Una nueva jornada para los velocistas, con un recorrido de 180 kilómetros.

Ya se corre la octava etapa del Tour de Francia entre Périgueux y Bergerac, una jornada plana de 180.4 kilómetros donde se espera la actuación y definición de los sprinters.

El recorrido no cuenta con grandes puertos y la única subida es un puerto de cuarta categoría en el kilómetro 102.6 del trayecto, con una distancia de 3.7 kilómetros al 3.3%.

Se espera nuevamente una actuación destacada de Tim Merlier, ganador de la etapa 7, y se espera que Fernando Gaviria vuelva a meterse en las primeras posiciones de la jornada.

Vea también: Tour de Francia: así quedaron los colombianos en la clasificación general tras la etapa 7

Siga el minuto a minuto de la etapa 8 del Tour de Francia.