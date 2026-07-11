En Bolívar 112 policías garantizarán seguridad vial durante el puente festivo

La Policía Nacional ha dispuesto de 112 uniformados entre hombres y mujeres, distribuidos en siete áreas de prevención vial, con el propósito de garantizar la seguridad y movilidad de propios y visitantes durante el puente festivo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en las carreteras del departamento de Bolívar.

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Los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte realizarán controles de velocidad, pruebas de embriaguez, verificación del cumplimiento de las normas de tránsito, Plan Freno, pausas activas para los conductores y acompañantes, además de charlas de seguridad vial orientadas a prevenir la ocurrencia de siniestros viales.

La Institución recomienda a los viajeros revisar el estado técnico-mecánico del vehículo antes de salir, portar la documentación al día, respetar los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, utilizar siempre el cinturón de seguridad, evitar adelantar en sitios prohibidos, descansar antes de emprender viajes largos y acatar las indicaciones de las autoridades de tránsito.

De igual manera, la Policía Nacional informa que, hasta el momento, las carreteras del departamento de Bolívar se encuentran en buen estado y sin contratiempos, permitiendo una movilidad segura para todos los usuarios de las vías durante el fin de semana.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, Comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó:

“Hemos dispuesto toda nuestra capacidad institucional para brindar seguridad y acompañamiento a los viajeros durante este puente festivo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Invitamos a todos los actores viales a conducir con responsabilidad, respetar las normas de tránsito y hacer de la prudencia el mejor copiloto para proteger la vida”.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a disfrutar de este puente festivo con responsabilidad y recuerda que, ante cualquier emergencia o situación que afecte la seguridad en las vías, puede comunicarse de manera oportuna a la línea de emergencia 123.