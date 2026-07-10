Vecinos del barrio La Campiña retuvieron cuadrilla de contratistas: Afinia

Afinia, filial del Grupo EPM, informó que desde las primeras horas del jueves 9 de julio un grupo de habitantes del barrio La Campiña mantuvo retenida una cuadrilla operativa como medida de presión para exigir la instalación de un transformador de distribución que presenta averías.

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Es importante precisar que la semana anterior la empresa atendió una protesta de la comunidad y realizó el cambio del transformador. Durante esa intervención se evidenció que las redes eléctricas del sector también requieren reposición, por lo que se acordó con los líderes ejecutar dichos trabajos.

Sin embargo, cuando el personal técnico se presentó esta semana para adelantar las labores programadas, no fue posible realizarlas debido a que la comunidad impidió el desarrollo de los trabajos.

Ante la situación registrada, representantes de Afinia iniciaron nuevamente un espacio de diálogo con la comunidad para buscar una solución concertada que permita ejecutar las obras necesarias y restablecer las condiciones adecuadas del servicio. No obstante, hasta el momento no ha sido posible alcanzar un acuerdo.

Afinia rechaza la retención del personal operativo, ya que estas acciones ponen en riesgo la integridad de los trabajadores y retrasan la ejecución de las labores requeridas para mejorar la infraestructura eléctrica del sector.

La empresa reitera su disposición permanente al diálogo y hace un llamado a la comunidad para que permita el desarrollo de los trabajos técnicos, indispensables para brindar un servicio de energía más seguro y confiable.