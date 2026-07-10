Tres hombres acusados de linchar a policía retirado en Cartagena fueron enviados a la cárcel

Los elementos materiales probatorios aportados por una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) permitieron que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a tres hombres señalados de asesinar a un sargento retirado de la policía, y lesionar a varios uniformados de la misma institución.

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Los hechos ocurrieron el pasado 16 de junio en el barrio Olaya Herrera de Cartagena donde los procesados, al parecer, golpearon con objetos contundentes y cortopunzantes al hombre de 58 años quien falleció debido a la gravedad de las heridas.

Cuando la Policía Nacional llegó al lugar para calmar la situación fue agredida físicamente, inclusive a uno de los uniformados le fue hurtado un celular, un dispositivo digital de la entidad y accesorios pertenecientes a la motocicleta de la institución.

Por estos hechos fueron judicializados Daniel José Soto Ortiz, Daniel Alberto Salazar Reinosa y Jesús Esteban Salgado Pineda.

La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas. Además de violencia contra servidor público. Ninguno de los investigados aceptó los cargos en su contra.