Murió Rafael Antonio Niño, leyenda del ciclismo colombiano y 6 veces campeón de la Vuelta a Colombia

Rafael Antonio Niño, seis veces campeón de la Vuelta a Colombia, falleció a los 77 años. Crédito: Cortesía.

Tunja

A los 77 años falleció el ciclista boyacense Rafael Antonio Niño Munévar, conocido como el ‘Niño de Cucaita’, mientras era sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital San Rafael de Tunja.

Nacido en Cucaita, Boyacá, Niño dejó un legado histórico en el deporte nacional al convertirse en el máximo ganador de la Vuelta a Colombia, con seis títulos conquistados en 1970, 1973, 1975, 1977, 1978 y 1980.

El exciclista se destacó como escalador y contrarrelojista, y fue uno de los pioneros colombianos en Europa tras participar en el Giro de Italia de 1974 con el equipo Jolly Ceramica. Luego de su retiro, continuó aportando al ciclismo como director técnico y formador de nuevos corredores.