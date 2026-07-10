Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 jul 2026 Actualizado 02:16

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tunja

Murió Rafael Antonio Niño, leyenda del ciclismo colombiano y 6 veces campeón de la Vuelta a Colombia

Falleció a los 77 años en Tunja mientras era sometido a una intervención quirúrgica.

Rafael Antonio Niño, seis veces campeón de la Vuelta a Colombia, falleció a los 77 años. Crédito: Cortesía.

Rafael Antonio Niño, seis veces campeón de la Vuelta a Colombia, falleció a los 77 años. Crédito: Cortesía.

Rafael Antonio Niño, seis veces campeón de la Vuelta a Colombia, falleció a los 77 años. Crédito: Cortesía.
Tunja
Añadir Caracol Radio en Google

Tunja

A los 77 años falleció el ciclista boyacense Rafael Antonio Niño Munévar, conocido como el ‘Niño de Cucaita’, mientras era sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital San Rafael de Tunja.

Nacido en Cucaita, Boyacá, Niño dejó un legado histórico en el deporte nacional al convertirse en el máximo ganador de la Vuelta a Colombia, con seis títulos conquistados en 1970, 1973, 1975, 1977, 1978 y 1980.

El exciclista se destacó como escalador y contrarrelojista, y fue uno de los pioneros colombianos en Europa tras participar en el Giro de Italia de 1974 con el equipo Jolly Ceramica. Luego de su retiro, continuó aportando al ciclismo como director técnico y formador de nuevos corredores.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir