El piloto vallecaucano Óscar Tunjo defenderá el liderato del IMSA en Canadá

Óscar Tunjo afrontará este fin de semana un nuevo reto en el Campeonato IMSA VP Racing SportsCar Challenge, al competir en el Canadian Tire Motorsport Park, circuito ubicado en Bowmanville, Ontario, considerado uno de los trazados más rápidos y técnicos de Norteamérica.

El colombiano llega a territorio canadiense como líder del campeonato, gracias a una campaña sobresaliente en la que suma nueve podios en nueve competencias, cinco victorias y cinco pole positions, resultados que lo consolidan como uno de los principales candidatos al título de la temporada 2026.

La sexta válida del certamen estará marcada por dos carreras que podrían ser determinantes en la lucha por el campeonato. El Canadian Tire Motorsport Park cuenta con 3,957 kilómetros de longitud, diez curvas, importantes cambios de elevación y sectores de alta velocidad, características que exigen máxima concentración y precisión por parte de los pilotos.

“El Canadian Tire Motorsport Park es una pista muy rápida y exigente donde los pilotos vamos al máximo. Hay que estar concentrados al 100 % para evitar errores. Llegamos muy enfocados junto a mi equipo para seguir sumando puntos importantes en la lucha por el campeonato IMSA esta temporada”, afirmó Tunjo antes del inicio de la competencia.

El piloto colombiano competirá junto al equipo Gebhardt Motorsport, con el objetivo de mantener el liderato y dar un paso más hacia la conquista del IMSA VP Racing SportsCar Challenge, uno de los campeonatos de prototipos más importantes de Norteamérica.

Programación (Hora del Este - ET)

Viernes 10 de julio

8:25 a.m. – 9:05 a.m. Práctica Libre 1

12:15 p.m. – 12:55 p.m. Práctica Libre 2

3:45 p.m. – 4:20 p.m. Clasificación

Sábado 11 de julio

8:50 a.m. – 9:35 a.m. Carrera 1

Domingo 12 de julio

11:10 a.m. – 11:55 a.m. Carrera 2

Las competencias podrán seguirse EN VIVO a través del canal oficial de IMSA en YouTube y por la plataforma Peacock en Estados Unidos.