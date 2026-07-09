¿Por qué Abelardo de la Espriella visitará Chiquinquirá antes de asumir la Presidencia?

El presidente electo visitará Chiquinquirá para cumplir una promesa hecha durante su campaña

Chiquinquirá

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, visitará este jueves Chiquinquirá, Boyacá, para asistir a una misa en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y agradecer a la patrona de los colombianos por el resultado de las elecciones.

La información fue confirmada por Gloria Palacios, exalcaldesa de Tibasosa e integrante del movimiento político Defensores de la Patria, quien explicó que la presencia del mandatario electo tendrá un carácter religioso y no político.

Según Palacios, De la Espriella realizó una promesa durante una visita a Boyacá en febrero, cuando recorrió varios municipios y llegó a Chiquinquirá. En ese momento, habría pedido a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá sabiduría para avanzar en su campaña presidencial.

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“Él viene a saludar a la Virgencita y a darle gracias. No viene a un evento político”, afirmó la exmandataria de Tibasosa.

De acuerdo con la integrante de Defensores de la Patria, el presidente electo llegará directamente a la eucaristía programada para las 11:00 de la mañana. Al finalizar, compartiría un almuerzo y luego saldría del municipio.

Palacios indicó que algunos representantes del movimiento político y personas que participaron en la recolección de firmas podrían acompañar la visita. Sin embargo, reiteró que no se contempla una actividad proselitista ni una agenda pública adicional.

La exalcaldesa señaló que los dirigentes boyacenses esperan tener posteriormente un espacio con el presidente electo para exponer las principales necesidades del departamento.

“El momento para hablar de Boyacá llegará más adelante. Hoy viene a darle gracias a nuestra patrona”, puntualizó.