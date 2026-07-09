Gobernador de Cundinamarca pidió unidad e inversiones para Boyacá y Cundinamarca

Chiquinquirá

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, destacó la celebración de los 107 años de la proclamación de la Virgen de Chiquinquirá como Reina y Patrona de Colombia, y aseguró que esta fecha representa una oportunidad para promover la unión y la reconciliación entre los colombianos.

“El propósito de mejorar la calidad de vida de los colombianos está por encima de cualquier tipo de conflicto ideológico. La ideología debería estar a un lado y ahora debe primar la practicidad”, afirmó el mandatario, al señalar que el país debe concentrarse en superar la pobreza, reducir brechas y generar más empleo.

Rey Ángel pidió una mayor comunicación entre el Gobierno nacional y las regiones para atender asuntos como la financiación de la alimentación escolar, la crisis de los hospitales por las deudas de las EPS y la ejecución de recursos de regalías. “Tenemos millones de niños esperando qué va a pasar con su alimentación escolar y hospitales que están cerrando servicios”, advirtió.

Sobre la relación con Boyacá, el gobernador aseguró que se mantiene una comunicación permanente para trabajar en seguridad, acueductos, vías y proyectos de infraestructura. “Los boyacenses deben esperar lo mejor de sus vecinos cundinamarqueses: trabajo responsable y colaboración mutua y articulada”, expresó.

Entre las prioridades mencionó la doble calzada entre Zipaquirá y Chiquinquirá, con la posibilidad de extenderla hasta Puente Nacional, así como el mejoramiento del corredor vial por Villa Pinzón hacia Tunja. También resaltó la necesidad de fortalecer los caminos veredales y la producción agropecuaria de ambos departamentos.