Gobernador de Cundinamarca pidió unidad e inversiones para Boyacá y Cundinamarca
El mandatario pidió priorizar la alimentación escolar, la atención hospitalaria y los recursos para las regiones.
Chiquinquirá
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, destacó la celebración de los 107 años de la proclamación de la Virgen de Chiquinquirá como Reina y Patrona de Colombia, y aseguró que esta fecha representa una oportunidad para promover la unión y la reconciliación entre los colombianos.
“El propósito de mejorar la calidad de vida de los colombianos está por encima de cualquier tipo de conflicto ideológico. La ideología debería estar a un lado y ahora debe primar la practicidad”, afirmó el mandatario, al señalar que el país debe concentrarse en superar la pobreza, reducir brechas y generar más empleo.
Rey Ángel pidió una mayor comunicación entre el Gobierno nacional y las regiones para atender asuntos como la financiación de la alimentación escolar, la crisis de los hospitales por las deudas de las EPS y la ejecución de recursos de regalías. “Tenemos millones de niños esperando qué va a pasar con su alimentación escolar y hospitales que están cerrando servicios”, advirtió.
Sobre la relación con Boyacá, el gobernador aseguró que se mantiene una comunicación permanente para trabajar en seguridad, acueductos, vías y proyectos de infraestructura. “Los boyacenses deben esperar lo mejor de sus vecinos cundinamarqueses: trabajo responsable y colaboración mutua y articulada”, expresó.
Entre las prioridades mencionó la doble calzada entre Zipaquirá y Chiquinquirá, con la posibilidad de extenderla hasta Puente Nacional, así como el mejoramiento del corredor vial por Villa Pinzón hacia Tunja. También resaltó la necesidad de fortalecer los caminos veredales y la producción agropecuaria de ambos departamentos.