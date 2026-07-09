Festivo de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá busca fortalecer la fe y el turismo religioso

La Ley 2578 establece el 9 de julio como fecha oficial de conmemoración y traslada el descanso al lunes siguiente cuando sea necesario.

Chiquinquirá

El exrepresentante a la Cámara por Boyacá, Wilmer Castellanos, destacó la celebración del primer día festivo nacional en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, una fecha que permitirá a los colombianos compartir en familia y participar en actividades de fe y devoción.

La iniciativa fue establecida mediante la Ley 2578, de la cual Castellanos fue autor. La norma reconoce el 9 de julio como la fecha oficial de la conmemoración de la patrona de Colombia y establece que, para efectos del descanso laboral, se aplicará lo dispuesto en la Ley Emiliani.

“El día festivo nacional en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá siempre va a ser el 9 de julio. Cuando no coincide con un lunes, se traslada al lunes siguiente como día de descanso”, explicó.

Castellanos señaló que la medida busca que los colombianos se acerquen a la fe, fortalezcan la unión familiar y acudan a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá o a las iglesias de sus municipios para elevar oraciones por las necesidades del país.

“Esperamos que los colombianos puedan, desde la unión familiar, la fe y los valores como sociedad creyente, acudir a visitar a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá o ir a las iglesias para pedir por las necesidades que tienen las y los colombianos”, manifestó.

El exrepresentante agregó que la ley también pretende impulsar el turismo religioso en Chiquinquirá y en Boyacá, al atraer visitantes nacionales e internacionales interesados en conocer la historia y la tradición alrededor de la imagen mariana.

Durante la celebración de los 107 años de la coronación de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, Castellanos también se refirió a la visita del presidente electo Abelardo de la Espriella al departamento. Según indicó, su presencia representa una oportunidad para que Boyacá tenga mayor respaldo en proyectos e iniciativas regionales.

“Ojalá el presidente siga acercándose al departamento y podamos tener su respaldo para los proyectos que necesita Boyacá, para sacar adelante iniciativas que mejoren la calidad de vida y el bienestar de todos los boyacenses”, afirmó.