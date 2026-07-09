Alcalde de Samacá pide apoyo para garantizar viaje de 64 jóvenes músicos a Países Bajos

La delegación requiere cerca de 400 millones de pesos para cubrir los gastos del viaje a Países Bajos.

Samacá

El alcalde de Samacá, Wilson Casiblanco Gil, alertó que aún faltan cerca de 350 millones de pesos para financiar el viaje de una delegación de 64 niños, niñas y jóvenes que representará a Colombia en Países Bajos.

Según explicó el mandatario, el Ministerio de Cultura comprometió un aporte de 50 millones de pesos, pese a que el costo total de la participación internacional asciende aproximadamente a 400 millones de pesos.

“Ellos saben que necesitamos 400 millones de pesos y conocen la experiencia de estos 64 niños, niñas y jóvenes, además de su capacidad para dejar en alto el nombre de Colombia. Sin embargo, realmente no hay ningún interés”, aseguró.

El alcalde manifestó que la falta de respaldo institucional preocupa a las familias y a la comunidad, teniendo en cuenta que estos procesos culturales representan una oportunidad de formación para la niñez y la juventud.

“Es donde más deberíamos invertir, donde realmente podemos generar procesos de transformación en la niñez y la juventud. No hemos encontrado receptividad y eso nos entristece”, afirmó.

Ante esta situación, la administración municipal, los padres de familia y los integrantes de la delegación adelantan rifas, conciertos, ventas de productos típicos y otras actividades para reunir los recursos necesarios antes de que venza el plazo para confirmar la participación de Colombia.

Casiblanco Gil recordó que los jóvenes y sus familias realizaron una manifestación cultural en Bogotá, recorriendo la calle 26 y la carrera Octava hasta llegar a la Plaza de Bolívar y al Ministerio de Cultura, con el fin de solicitar mayor apoyo para la iniciativa.

Como parte de la campaña de recaudo, el próximo 17 de julio se realizará una jornada solidaria en Tunja, en la Plaza de Bolívar y el Teatro Bicentenario. La programación incluirá un concierto de la banda sinfónica y la venta de productos tradicionales como gallina, calado y tamales.

El bono de apoyo para asistir al concierto tendrá un valor de 100 mil pesos. “Esperamos que todos los tunjanos y boyacenses nos puedan apoyar y podamos llenar el Bicentenario”, indicó.