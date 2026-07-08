Cartagena fortalece la educación con apoyo de la Fundación Terpel y un enfoque cultural

En Colombia persisten importantes brechas en el acceso y la calidad educativa, que traen consigo rezagos en el aprendizaje y altas tasas de analfabetismo; esto evidencia los desafíos para garantizar una educación pertinente y de calidad en los territorios del país. Superar estos retos requiere fortalecer, de manera sostenida, la gestión de las instituciones educativas: el liderazgo directivo, las prácticas pedagógicas y el vínculo entre la escuela y la comunidad son factores determinantes para mejorar los aprendizajes de niños, niñas y jóvenes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En respuesta a estas problemáticas, y reafirmando su compromiso con el país a través de la educación, la Fundación Terpel continúa fortaleciendo su presencia en Cartagena con el programa Escuelas que Aprenden, que desde 2025 ofrece formación y acompañamiento a rectores y docentes para renovar las prácticas en la gestión directiva, enriquecer el currículo, fortalecer las competencias en matemáticas y lenguaje, y estrechar los vínculos entre familia y escuela. Este programa beneficiará a 21 instituciones educativas, incluyendo las tres instituciones de Pasacaballos, impactando directamente a 35.500 estudiantes, 400 docentes y 21 rectores entre 2025 y 2029.

“En territorios con una riqueza cultural tan significativa como Cartagena, fortalecer la educación implica reconocer, respetar y dialogar con la identidad y los saberes de las comunidades, en el marco de la etnoeducación. A través de Escuelas que Aprenden, trabajamos de la mano con rectores, docentes y familias para fortalecer el liderazgo pedagógico y enriquecer los procesos de enseñanza. Nuestro propósito es que cada institución educativa cuente con herramientas que, además de mejorar la calidad, aporte al cierre de brechas históricas” menciona Marcela Montoya, directora ejecutiva de la Fundación Terpel.

La implementación en Cartagena se caracteriza por un componente clave: el acompañamiento in situ, que permite comprender las particularidades sociales, culturales y educativas de cada territorio. Este enfoque ha sido fundamental para el trabajo previo de la Fundación con las comunidades educativas y será determinante para aportar a la construcción y fortalecimiento de los proyectos educativos y comunitarios.

Con este propósito, y en conjunto con la Secretaría de Educación Distrital, se han llevado a cabo talleres y acompañamientos para promover y fortalecer el relacionamiento con las instituciones educativas. Asimismo, ha impulsado procesos de formación en liderazgo pedagógico con equipos directivos y ha iniciado el trabajo con nuevos establecimientos educativos a través de espacios enfocados en el liderazgo del cambio.

Para el secretario de Educación de Cartagena, Alberto Martínez Monterrosa, el programa Escuelas que Aprenden, liderado por la Fundación Terpel, representa una apuesta estratégica ya que contribuye al fortalecimiento integral de las instituciones educativas mediante el desarrollo de capacidades de gestión, liderazgo y mejoramiento continuo. Este proceso se refleja en el fortalecimiento de los aprendizajes y el desarrollo integral de los estudiantes. “Con esta alianza avanzamos en el acompañamiento a las instituciones educativas en sus procesos de gestión institucional, pedagógica, administrativa y comunitaria, promoviendo acciones coordinadas que favorecen una educación de mayor calidad, equidad y pertinencia”, recalcó.

Con esta nueva etapa de Escuelas que Aprenden, la Fundación Terpel confirma su compromiso con el fortalecimiento de la gestión escolar y el liderazgo pedagógico en Cartagena, ampliando su cobertura y consolidando una intervención de alto impacto que contribuye a mejorar las oportunidades de aprendizaje para niños, niñas y jóvenes en la ciudad.